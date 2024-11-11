Поезд 059Н Новокузнецк — Кисловодск

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:33

Новокузнецк

3 д. 18 ч. 4 мин.

12:37

Кисловодск

72

Маршрут следования поезда 059Н Новокузнецк — Кисловодск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новокузнецк — Кисловодск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новокузнецк

18:33

0 км.

0 ч. 0 мин.

Прокопьевск

19:14

5 мин.

19:19

30 км.

0 ч. 41 мин.

Киселевск

19:41

2 мин.

19:43

43 км.

1 ч. 8 мин.

Трудармейская

20:08

2 мин.

20:10

63 км.

1 ч. 35 мин.

Белово

21:02

11 мин.

21:13

95 км.

2 ч. 29 мин.

Ленинск-Кузнецкий-1

22:02

5 мин.

22:07

126 км.

3 ч. 29 мин.

Топки

23:21

27 мин.

23:48

201 км.

4 ч. 48 мин.

Юрга 2

01:09

2 мин.

01:11

270 км.

6 ч. 36 мин.

Болотная

01:38

2 мин.

01:40

293 км.

7 ч. 5 мин.

Новосибирск
Главный

03:51

87 мин.

05:18

411 км.

9 ч. 18 мин.

Обь

05:41

2 мин.

05:43

422 км.

11 ч. 8 мин.

Чулымская

07:17

2 мин.

07:19

534 км.

12 ч. 44 мин.

Каргат

07:52

2 мин.

07:54

579 км.

13 ч. 19 мин.

Барабинск

09:17

30 мин.

09:47

702 км.

14 ч. 44 мин.

Озеро-Карачинское

11:10

5 мин.

11:15

790 км.

16 ч. 37 мин.

Чаны

11:29

2 мин.

11:31

802 км.

16 ч. 56 мин.

Татарская

12:37

2 мин.

12:39

853 км.

18 ч. 4 мин.

Калачинская

13:50

2 мин.

13:52

942 км.

19 ч. 17 мин.

Омск
Пассажирский

15:25

16 мин.

15:41

1018 км.

20 ч. 52 мин.

Москаленки

16:48

2 мин.

16:50

1110 км.

22 ч. 15 мин.

Исилькуль

17:23

50 мин.

18:13

1153 км.

22 ч. 50 мин.

Булаево 1

18:53

10 мин.

19:03

1204 км.

1 д. 0 ч. 20 мин.

Петропавловск

20:05

40 мин.

20:45

1285 км.

1 д. 1 ч. 32 мин.

Петухово

21:59

20 мин.

22:19

1370 км.

1 д. 3 ч. 26 мин.

Макушино

22:53

2 мин.

22:55

1415 км.

1 д. 4 ч. 20 мин.

Курган

00:29

21 мин.

00:50

1537 км.

1 д. 5 ч. 56 мин.

Шумиха

02:18

2 мин.

02:20

1667 км.

1 д. 7 ч. 45 мин.

Щучье

02:49

1 мин.

02:50

1702 км.

1 д. 8 ч. 16 мин.

Челябинск-Главный

04:00

47 мин.

04:47

1786 км.

1 д. 9 ч. 27 мин.

Миасс 1

06:40

2 мин.

06:42

1868 км.

1 д. 12 ч. 7 мин.

Златоуст

07:59

2 мин.

08:01

1900 км.

1 д. 13 ч. 26 мин.

Бердяуш

09:05

2 мин.

09:07

1936 км.

1 д. 14 ч. 32 мин.

Сулея

09:35

2 мин.

09:37

1952 км.

1 д. 15 ч. 2 мин.

Вязовая

10:26

2 мин.

10:28

1994 км.

1 д. 15 ч. 53 мин.

Усть-Катав

10:43

2 мин.

10:45

2005 км.

1 д. 16 ч. 10 мин.

Кропачево

11:11

16 мин.

11:27

2020 км.

1 д. 16 ч. 38 мин.

Аша

12:24

2 мин.

12:26

2065 км.

1 д. 17 ч. 51 мин.

Уфа

13:59

42 мин.

14:41

2153 км.

1 д. 19 ч. 26 мин.

Раевка

17:06

2 мин.

17:08

2253 км.

1 д. 22 ч. 33 мин.

Аксаково

18:23

3 мин.

18:26

2304 км.

1 д. 23 ч. 50 мин.

Абдулино

19:14

2 мин.

19:16

2353 км.

2 д. 0 ч. 41 мин.

Бугуруслан

20:41

5 мин.

20:46

2434 км.

2 д. 2 ч. 8 мин.

Похвистнево

21:07

2 мин.

21:09

2453 км.

2 д. 2 ч. 34 мин.

Новоотрадная

22:05

2 мин.

22:07

2514 км.

2 д. 3 ч. 32 мин.

Кинель

22:53

2 мин.

22:55

2563 км.

2 д. 4 ч. 20 мин.

Самара

23:41

80 мин.

01:01

2597 км.

2 д. 5 ч. 8 мин.

Сызрань Город

04:13

7 мин.

04:20

2706 км.

2 д. 9 ч. 40 мин.

Возрождение

05:39

2 мин.

05:41

2758 км.

2 д. 11 ч. 6 мин.

Сенная

07:18

2 мин.

07:20

2859 км.

2 д. 12 ч. 45 мин.

Саратов 1
Пассажирский

09:36

37 мин.

10:13

2954 км.

2 д. 15 ч. 3 мин.

Петров Вал

14:00

2 мин.

14:02

3119 км.

2 д. 19 ч. 27 мин.

Волгоград 1

17:48

45 мин.

18:33

3285 км.

2 д. 23 ч. 15 мин.

Сарепта

19:09

2 мин.

19:11

3306 км.

3 д. 0 ч. 36 мин.

Жутово

20:59

2 мин.

21:01

3394 км.

3 д. 2 ч. 26 мин.

Котельниково

21:53

3 мин.

21:56

3447 км.

3 д. 3 ч. 20 мин.

Ремонтная

22:44

3 мин.

22:47

3484 км.

3 д. 4 ч. 11 мин.

Зимовники

23:26

3 мин.

23:29

3520 км.

3 д. 4 ч. 53 мин.

Куберле

23:58

3 мин.

00:01

3545 км.

3 д. 5 ч. 25 мин.

Двойная

00:27

3 мин.

00:30

3564 км.

3 д. 5 ч. 54 мин.

Пролетарская

01:12

3 мин.

01:15

3596 км.

3 д. 6 ч. 39 мин.

Сальск

01:53

26 мин.

02:19

3623 км.

3 д. 7 ч. 20 мин.

Песчанокопская

03:11

5 мин.

03:16

3672 км.

3 д. 8 ч. 38 мин.

Ея

03:54

4 мин.

03:58

3710 км.

3 д. 9 ч. 21 мин.

Ровное

04:09

3 мин.

04:12

3718 км.

3 д. 9 ч. 36 мин.

Кавказская

06:02

33 мин.

06:35

3773 км.

3 д. 11 ч. 29 мин.

Отрадо-Кубанская

07:08

2 мин.

07:10

3802 км.

3 д. 12 ч. 35 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

07:40

9 мин.

07:49

3837 км.

3 д. 13 ч. 7 мин.

Невинномысская

08:50

10 мин.

09:00

3914 км.

3 д. 14 ч. 17 мин.

Минеральные Воды

10:15

48 мин.

11:03

4018 км.

3 д. 15 ч. 42 мин.

Пятигорск

11:36

5 мин.

11:41

4038 км.

3 д. 17 ч. 3 мин.

Ессентуки

12:01

5 мин.

12:06

4054 км.

3 д. 17 ч. 28 мин.

Кисловодск

12:37

4073 км.

3 д. 18 ч. 4 мин.

Информация о поезде 059Н

Планируете поездку по маршруту Новокузнецк — Кисловодск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 059Н. Этот поезд отправляется со станции Новокузнецк в 18:33 и прибывает на конечную станцию Кисловодск в 12:37. Вся дорога занимает 3 д. 18 ч. 4 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 58 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2599 руб.
  • стоимость купейного места – 13535 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 059Н Новокузнецк - Кисловодск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

72 станции

Самая длинная остановка:

87 мин. – станция Новосибирск (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2599 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Маша

    Хороший поезд, приятный персонал. Но одно меня немного нервировало – это когда ходил сотрудник и спрашивал о том, как обслуживают. Нравится ли то, это, тут, там. По сто вопросов своих задавал. РРРРРРРРР…..

  2. Клим

    Когда ехали было жарковато. Но поездка понравилась

  3. ГАЛИНА

    Добрый вечер. Хочу оставить отзыв о поездке на этом поезде. Ехали с мужем 13.10.2021 и остались очень довольны тем, что выбрали этот поезд. Персонал очень отзывчивый, свое дело знает. Влажная уборка делалась постоянно на протяжении всего пути. Попросили делать кофе – буквально через 5-7 минут нам принесли ароматный ЗЕРНОВОЙ (что немаловажно) кофе. Спасибо большое работникам РЖД за то, что вы делаете передвижения в поездах комфортным и уютным.

  4. Оксана

    Поездка на этом поезде прошла хорошо. Мне все очень понравилось. Единственный недостаток это то, что на многих остановках поезд стоит почти по часу. Было бы очень хорошо, если бы такие остановки сократили. Так как во время стоянки не работает кондиционер и становится душно

  5. Каспер

    Благодарствую за поездку. Ехал долго и упорно, и все же прибыл в место назначения.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
