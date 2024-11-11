Маршрут следования и продажа билетов
18:33
3 д. 18 ч. 4 мин.
12:37
72
Маршрут следования поезда 059Н Новокузнецк — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
18:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
19:14
19:19
30 км.
0 ч. 41 мин.
Киселевск
19:41
19:43
43 км.
1 ч. 8 мин.
Трудармейская
20:08
20:10
63 км.
1 ч. 35 мин.
Белово
21:02
21:13
95 км.
2 ч. 29 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
22:02
22:07
126 км.
3 ч. 29 мин.
Топки
23:21
23:48
201 км.
4 ч. 48 мин.
Юрга 2
01:09
01:11
270 км.
6 ч. 36 мин.
Болотная
01:38
01:40
293 км.
7 ч. 5 мин.
Новосибирск
Главный
03:51
05:18
411 км.
9 ч. 18 мин.
Обь
05:41
05:43
422 км.
11 ч. 8 мин.
Чулымская
07:17
07:19
534 км.
12 ч. 44 мин.
Каргат
07:52
07:54
579 км.
13 ч. 19 мин.
Барабинск
09:17
09:47
702 км.
14 ч. 44 мин.
Озеро-Карачинское
11:10
11:15
790 км.
16 ч. 37 мин.
Чаны
11:29
11:31
802 км.
16 ч. 56 мин.
Татарская
12:37
12:39
853 км.
18 ч. 4 мин.
Калачинская
13:50
13:52
942 км.
19 ч. 17 мин.
Омск
Пассажирский
15:25
15:41
1018 км.
20 ч. 52 мин.
Москаленки
16:48
16:50
1110 км.
22 ч. 15 мин.
Исилькуль
17:23
18:13
1153 км.
22 ч. 50 мин.
Булаево 1
18:53
19:03
1204 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Петропавловск
20:05
20:45
1285 км.
1 д. 1 ч. 32 мин.
Петухово
21:59
22:19
1370 км.
1 д. 3 ч. 26 мин.
Макушино
22:53
22:55
1415 км.
1 д. 4 ч. 20 мин.
Курган
00:29
00:50
1537 км.
1 д. 5 ч. 56 мин.
Шумиха
02:18
02:20
1667 км.
1 д. 7 ч. 45 мин.
Щучье
02:49
02:50
1702 км.
1 д. 8 ч. 16 мин.
Челябинск-Главный
04:00
04:47
1786 км.
1 д. 9 ч. 27 мин.
Миасс 1
06:40
06:42
1868 км.
1 д. 12 ч. 7 мин.
Златоуст
07:59
08:01
1900 км.
1 д. 13 ч. 26 мин.
Бердяуш
09:05
09:07
1936 км.
1 д. 14 ч. 32 мин.
Сулея
09:35
09:37
1952 км.
1 д. 15 ч. 2 мин.
Вязовая
10:26
10:28
1994 км.
1 д. 15 ч. 53 мин.
Усть-Катав
10:43
10:45
2005 км.
1 д. 16 ч. 10 мин.
Кропачево
11:11
11:27
2020 км.
1 д. 16 ч. 38 мин.
Аша
12:24
12:26
2065 км.
1 д. 17 ч. 51 мин.
Уфа
13:59
14:41
2153 км.
1 д. 19 ч. 26 мин.
Раевка
17:06
17:08
2253 км.
1 д. 22 ч. 33 мин.
Аксаково
18:23
18:26
2304 км.
1 д. 23 ч. 50 мин.
Абдулино
19:14
19:16
2353 км.
2 д. 0 ч. 41 мин.
Бугуруслан
20:41
20:46
2434 км.
2 д. 2 ч. 8 мин.
Похвистнево
21:07
21:09
2453 км.
2 д. 2 ч. 34 мин.
Новоотрадная
22:05
22:07
2514 км.
2 д. 3 ч. 32 мин.
Кинель
22:53
22:55
2563 км.
2 д. 4 ч. 20 мин.
Самара
23:41
01:01
2597 км.
2 д. 5 ч. 8 мин.
Сызрань Город
04:13
04:20
2706 км.
2 д. 9 ч. 40 мин.
Возрождение
05:39
05:41
2758 км.
2 д. 11 ч. 6 мин.
Сенная
07:18
07:20
2859 км.
2 д. 12 ч. 45 мин.
Саратов 1
Пассажирский
09:36
10:13
2954 км.
2 д. 15 ч. 3 мин.
Петров Вал
14:00
14:02
3119 км.
2 д. 19 ч. 27 мин.
Волгоград 1
17:48
18:33
3285 км.
2 д. 23 ч. 15 мин.
Сарепта
19:09
19:11
3306 км.
3 д. 0 ч. 36 мин.
Жутово
20:59
21:01
3394 км.
3 д. 2 ч. 26 мин.
Котельниково
21:53
21:56
3447 км.
3 д. 3 ч. 20 мин.
Ремонтная
22:44
22:47
3484 км.
3 д. 4 ч. 11 мин.
Зимовники
23:26
23:29
3520 км.
3 д. 4 ч. 53 мин.
Куберле
23:58
00:01
3545 км.
3 д. 5 ч. 25 мин.
Двойная
00:27
00:30
3564 км.
3 д. 5 ч. 54 мин.
Пролетарская
01:12
01:15
3596 км.
3 д. 6 ч. 39 мин.
Сальск
01:53
02:19
3623 км.
3 д. 7 ч. 20 мин.
Песчанокопская
03:11
03:16
3672 км.
3 д. 8 ч. 38 мин.
Ея
03:54
03:58
3710 км.
3 д. 9 ч. 21 мин.
Ровное
04:09
04:12
3718 км.
3 д. 9 ч. 36 мин.
Кавказская
06:02
06:35
3773 км.
3 д. 11 ч. 29 мин.
Отрадо-Кубанская
07:08
07:10
3802 км.
3 д. 12 ч. 35 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
07:40
07:49
3837 км.
3 д. 13 ч. 7 мин.
Невинномысская
08:50
09:00
3914 км.
3 д. 14 ч. 17 мин.
Минеральные Воды
10:15
11:03
4018 км.
3 д. 15 ч. 42 мин.
Пятигорск
11:36
11:41
4038 км.
3 д. 17 ч. 3 мин.
Ессентуки
12:01
12:06
4054 км.
3 д. 17 ч. 28 мин.
Кисловодск
12:37
4073 км.
3 д. 18 ч. 4 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новокузнецк → Кисловодск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд, приятный персонал. Но одно меня немного нервировало – это когда ходил сотрудник и спрашивал о том, как обслуживают. Нравится ли то, это, тут, там. По сто вопросов своих задавал. РРРРРРРРР…..
Когда ехали было жарковато. Но поездка понравилась
Добрый вечер. Хочу оставить отзыв о поездке на этом поезде. Ехали с мужем 13.10.2021 и остались очень довольны тем, что выбрали этот поезд. Персонал очень отзывчивый, свое дело знает. Влажная уборка делалась постоянно на протяжении всего пути. Попросили делать кофе – буквально через 5-7 минут нам принесли ароматный ЗЕРНОВОЙ (что немаловажно) кофе. Спасибо большое работникам РЖД за то, что вы делаете передвижения в поездах комфортным и уютным.
Поездка на этом поезде прошла хорошо. Мне все очень понравилось. Единственный недостаток это то, что на многих остановках поезд стоит почти по часу. Было бы очень хорошо, если бы такие остановки сократили. Так как во время стоянки не работает кондиционер и становится душно
Благодарствую за поездку. Ехал долго и упорно, и все же прибыл в место назначения.