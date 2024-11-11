Поезд 062Ч Москва — Нальчик (Эльбрус)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

22:18

Москва

1 д. 10 ч. 48 мин.

09:06

Нальчик

29

Маршрут следования поезда 062Ч Москва — Нальчик на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Нальчик с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва Казанская
Казанский Вокзал

22:18

0 км.

0 ч. 0 мин.

Рязань 2

01:17

5 мин.

01:22

181 км.

2 ч. 59 мин.

Мичуринск
Воронежский

04:05

12 мин.

04:17

379 км.

5 ч. 47 мин.

Грязи
Воронежские

05:04

3 мин.

05:07

435 км.

6 ч. 46 мин.

Воронеж 1

08:30

38 мин.

09:08

538 км.

10 ч. 12 мин.

Колодезная

10:05

2 мин.

10:07

575 км.

11 ч. 47 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

10:50

2 мин.

10:52

618 км.

12 ч. 32 мин.

Евдаково

11:28

2 мин.

11:30

648 км.

13 ч. 10 мин.

Россошь

12:29

13 мин.

12:42

707 км.

14 ч. 11 мин.

Зайцевка

13:52

2 мин.

13:54

772 км.

15 ч. 34 мин.

Миллерово

15:21

2 мин.

15:23

859 км.

17 ч. 3 мин.

Каменская

16:18

2 мин.

16:20

925 км.

18 ч. 0 мин.

Лихая

16:44

15 мин.

16:59

944 км.

18 ч. 26 мин.

Зверево

17:25

2 мин.

17:27

960 км.

19 ч. 7 мин.

Сулин

17:47

2 мин.

17:49

975 км.

19 ч. 29 мин.

Шахтная

18:27

2 мин.

18:29

993 км.

20 ч. 9 мин.

Новочеркасск

19:19

2 мин.

19:21

1029 км.

21 ч. 1 мин.

Ростов
Главный

20:15

48 мин.

21:03

1067 км.

21 ч. 57 мин.

Кущевка

22:32

3 мин.

22:35

1141 км.

1 д. 0 ч. 14 мин.

Тихорецкая

23:56

8 мин.

00:04

1228 км.

1 д. 1 ч. 38 мин.

Кавказская

01:08

18 мин.

01:26

1286 км.

1 д. 2 ч. 50 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

02:22

3 мин.

02:25

1351 км.

1 д. 4 ч. 4 мин.

Невинномысская

03:28

5 мин.

03:33

1428 км.

1 д. 5 ч. 10 мин.

Минеральные Воды

04:52

38 мин.

05:30

1532 км.

1 д. 6 ч. 34 мин.

Георгиевск

05:58

3 мин.

06:01

1559 км.

1 д. 7 ч. 40 мин.

Прохладная

07:03

22 мин.

07:25

1624 км.

1 д. 8 ч. 45 мин.

Котляревская

07:44

2 мин.

07:46

1638 км.

1 д. 9 ч. 26 мин.

Докшукино

08:08

29 мин.

08:37

1655 км.

1 д. 9 ч. 50 мин.

Нальчик

09:06

1676 км.

1 д. 10 ч. 48 мин.

Информация о поезде 062Ч

Планируете поездку по маршруту Москва — Нальчик? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 062Ч. Этот поезд отправляется со станции Москва в 22:18 и прибывает на конечную станцию Нальчик в 09:06. Вся дорога занимает 1 д. 10 ч. 48 мин., а суммарное время стоянок составляет - 4 ч. 45 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 062Ч

Количество остановок поезда:

29 станций

Самая длинная остановка:

48 мин. – станция Ростов (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 9

  1. Эдуард

    Билет на поезд 062ч был приобретен в кассе РЖД по талону УСЗН 50 на 04.10 на место за проезд в купейном вагоне! Цена билета включает в себя ВСЁ, где написано, что цена места и постельное бельё НЕОТДЕЛИМЫ, хотя и является навязанной услугой, без которой пассажир лишается покупки билета!!!!! Но кассир потребовала ещё доплату наличными 230 рублей за постельное бельё, якобы в связи с постановлением правительства!!! Это что, по сговору руководителя РЖД с правительтельством??? Причем, к сведению, данный поезд является единственно возможной, а соответственно безальтернативным возможностью добраться до Нальчика!!! Теперь о самом поезде. Цена за проезд на место в купе довольно не маленькая, мало того РЖД при уменьшении колличества мест начинают динамить мозги до такой степени, что глаза съезжают на затылок!!! Даже перелёт в РИМ туда и обратно стоит в 2 раза дешевле, чем проезд в купе Москва-Нальчик, в одну сторону, -нонсенс!!! А вот сервис в вагонах никакой! В купе грязно и душно, в коридоре пыльно, в туалете нет бумаги, бумажные полотенца появились позже. В туалете очень тесно!!! В отличие от заграничных туалетов, -просто день и ночь!!! Ведь поезд то ФИРМЕННЫЙ и явно не дешёвый!!! По маршруту 35 станций + несколько длительных технических остановок, этот поезд пропускает всех!!!!!! Вот такой ужас длится почти 36 часов за ваши деньги!!! Бардольеро на государственном уровне!!!

  2. Максим

    Ездили со своей футбольной командой, на игру в нальчик, турнир любительский, решили сэкономить на поездке отправились на поезде, не чуть не пожалели что поехали на нём, еще и сэкономили.

  3. Батыр

    Поезд подъехал весь чистый, а как в вагон вошел, вообще обалдел от чистоты и даже блеска, плюс приятный запах на всем протяжении маршрута. С таким комфортом еще ни разу не ездил. Спасибо за обслуживание.

  4. Дарина

    Брала билет на этот поезд до Ессентуков. В целом всё понравилось. Проводники вежливые и приветливые. За порядком следят тщательно. В уборной всю дорогу поддерживалась идеальная чистота. Единственное, что омрачило поездку, - всего 3 работающих розетки на весь купейный вагон.

  5. Сергей В.

    Нормально. Ездить можно, если закрыть глаза на мелкие недочеты. Если хорошо придраться, то давно уже пора бы по уму в утиль весь этот поезд сдать. Но таких пол РЖД ездит. Поэтому Ставлю ему 3. Главное, что доехали.

  6. Алла Васильевна

    Добрый вечер всем. Я езжу этим поездом несколько раз в год, так как навещаю своих родителей. Что могу сказать – поезд обычный, если вы ждете чего-то сверх – не ждите. Просто поезд, но самое важное, что он никогда не ломается и довозит вовремя. Проводники как попадется, но в целом очень приветливые.

  7. Инна

    Спасибо за чистоту и комфорт! Мне все очень понравилось, ездила на нем в июле 2021

  8. Василиса

    Ехала в Нальчик в сентябре этого года. Очень понравилось. По сравнению с тем, как было раньше, я очень приятно удивлена поездкой. У нас были полотенца для рук и для лица, очень чистое и приятное постельное белье, чистый вагон. Я даже не знаю, что сказать. Спасибо тем, кто наводит эту чистоту!

  9. Егор Васильевич

    Хоть этот поезд и считается фирменным, я бы сильно не надеялся на джакузи и опахало. Дело в том, что он уже изрядно потрепанный и не сравнится со многими по-настоящему фирменными поездами.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
