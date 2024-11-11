Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 062Ч Москва — Нальчик на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нальчик с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
01:17
01:22
181 км.
2 ч. 59 мин.
Мичуринск
Воронежский
04:05
04:17
379 км.
5 ч. 47 мин.
Грязи
Воронежские
05:04
05:07
435 км.
6 ч. 46 мин.
Воронеж 1
08:30
09:08
538 км.
10 ч. 12 мин.
Колодезная
10:05
10:07
575 км.
11 ч. 47 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:50
10:52
618 км.
12 ч. 32 мин.
Евдаково
11:28
11:30
648 км.
13 ч. 10 мин.
Россошь
12:29
12:42
707 км.
14 ч. 11 мин.
Зайцевка
13:52
13:54
772 км.
15 ч. 34 мин.
Миллерово
15:21
15:23
859 км.
17 ч. 3 мин.
Каменская
16:18
16:20
925 км.
18 ч. 0 мин.
Лихая
16:44
16:59
944 км.
18 ч. 26 мин.
Зверево
17:25
17:27
960 км.
19 ч. 7 мин.
Сулин
17:47
17:49
975 км.
19 ч. 29 мин.
Шахтная
18:27
18:29
993 км.
20 ч. 9 мин.
Новочеркасск
19:19
19:21
1029 км.
21 ч. 1 мин.
Ростов
Главный
20:15
21:03
1067 км.
21 ч. 57 мин.
Кущевка
22:32
22:35
1141 км.
1 д. 0 ч. 14 мин.
Тихорецкая
23:56
00:04
1228 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Кавказская
01:08
01:26
1286 км.
1 д. 2 ч. 50 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
02:22
02:25
1351 км.
1 д. 4 ч. 4 мин.
Невинномысская
03:28
03:33
1428 км.
1 д. 5 ч. 10 мин.
Минеральные Воды
04:52
05:30
1532 км.
1 д. 6 ч. 34 мин.
Георгиевск
05:58
06:01
1559 км.
1 д. 7 ч. 40 мин.
Прохладная
07:03
07:25
1624 км.
1 д. 8 ч. 45 мин.
Котляревская
07:44
07:46
1638 км.
1 д. 9 ч. 26 мин.
Докшукино
08:08
08:37
1655 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Нальчик
09:06
1676 км.
1 д. 10 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Билет на поезд 062ч был приобретен в кассе РЖД по талону УСЗН 50 на 04.10 на место за проезд в купейном вагоне! Цена билета включает в себя ВСЁ, где написано, что цена места и постельное бельё НЕОТДЕЛИМЫ, хотя и является навязанной услугой, без которой пассажир лишается покупки билета!!!!! Но кассир потребовала ещё доплату наличными 230 рублей за постельное бельё, якобы в связи с постановлением правительства!!! Это что, по сговору руководителя РЖД с правительтельством??? Причем, к сведению, данный поезд является единственно возможной, а соответственно безальтернативным возможностью добраться до Нальчика!!! Теперь о самом поезде. Цена за проезд на место в купе довольно не маленькая, мало того РЖД при уменьшении колличества мест начинают динамить мозги до такой степени, что глаза съезжают на затылок!!! Даже перелёт в РИМ туда и обратно стоит в 2 раза дешевле, чем проезд в купе Москва-Нальчик, в одну сторону, -нонсенс!!! А вот сервис в вагонах никакой! В купе грязно и душно, в коридоре пыльно, в туалете нет бумаги, бумажные полотенца появились позже. В туалете очень тесно!!! В отличие от заграничных туалетов, -просто день и ночь!!! Ведь поезд то ФИРМЕННЫЙ и явно не дешёвый!!! По маршруту 35 станций + несколько длительных технических остановок, этот поезд пропускает всех!!!!!! Вот такой ужас длится почти 36 часов за ваши деньги!!! Бардольеро на государственном уровне!!!
Ездили со своей футбольной командой, на игру в нальчик, турнир любительский, решили сэкономить на поездке отправились на поезде, не чуть не пожалели что поехали на нём, еще и сэкономили.
Поезд подъехал весь чистый, а как в вагон вошел, вообще обалдел от чистоты и даже блеска, плюс приятный запах на всем протяжении маршрута. С таким комфортом еще ни разу не ездил. Спасибо за обслуживание.
Брала билет на этот поезд до Ессентуков. В целом всё понравилось. Проводники вежливые и приветливые. За порядком следят тщательно. В уборной всю дорогу поддерживалась идеальная чистота. Единственное, что омрачило поездку, - всего 3 работающих розетки на весь купейный вагон.
Нормально. Ездить можно, если закрыть глаза на мелкие недочеты. Если хорошо придраться, то давно уже пора бы по уму в утиль весь этот поезд сдать. Но таких пол РЖД ездит. Поэтому Ставлю ему 3. Главное, что доехали.
Добрый вечер всем. Я езжу этим поездом несколько раз в год, так как навещаю своих родителей. Что могу сказать – поезд обычный, если вы ждете чего-то сверх – не ждите. Просто поезд, но самое важное, что он никогда не ломается и довозит вовремя. Проводники как попадется, но в целом очень приветливые.
Спасибо за чистоту и комфорт! Мне все очень понравилось, ездила на нем в июле 2021
Ехала в Нальчик в сентябре этого года. Очень понравилось. По сравнению с тем, как было раньше, я очень приятно удивлена поездкой. У нас были полотенца для рук и для лица, очень чистое и приятное постельное белье, чистый вагон. Я даже не знаю, что сказать. Спасибо тем, кто наводит эту чистоту!
Хоть этот поезд и считается фирменным, я бы сильно не надеялся на джакузи и опахало. Дело в том, что он уже изрядно потрепанный и не сравнится со многими по-настоящему фирменными поездами.