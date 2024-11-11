Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 251А Санкт-Петербург — Владикавказ.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 251А Санкт-Петербург — Владикавказ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Владикавказ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
18:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
21:05
21:06
160 км.
2 ч. 36 мин.
Окуловка
22:47
22:48
241 км.
4 ч. 18 мин.
Бологое-Московское
23:47
23:59
311 км.
5 ч. 18 мин.
Вышний Волочек
00:33
00:34
354 км.
6 ч. 4 мин.
Тверь
02:30
02:32
470 км.
8 ч. 1 мин.
Москва
Восточный Вокзал
05:12
05:27
632 км.
10 ч. 43 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:34
09:04
805 км.
14 ч. 5 мин.
Узловая 1
Московской жд
10:22
10:24
851 км.
15 ч. 53 мин.
Ефремов
12:08
12:10
943 км.
17 ч. 39 мин.
Елец
13:48
14:22
1009 км.
19 ч. 19 мин.
Липецк
15:33
15:42
1079 км.
21 ч. 4 мин.
Усмань
17:39
17:41
1141 км.
23 ч. 10 мин.
Придача
Воронеж-Южный
19:05
19:10
1198 км.
1 д. 0 ч. 36 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
20:20
20:25
1273 км.
1 д. 1 ч. 51 мин.
Евдаково
21:04
21:06
1303 км.
1 д. 2 ч. 35 мин.
Россошь
22:07
22:40
1362 км.
1 д. 3 ч. 38 мин.
Зайцевка
23:44
23:45
1427 км.
1 д. 5 ч. 15 мин.
Кутейниково
00:23
00:25
1464 км.
1 д. 5 ч. 54 мин.
Миллерово
01:13
01:15
1519 км.
1 д. 6 ч. 44 мин.
Каменская
02:08
02:10
1585 км.
1 д. 7 ч. 39 мин.
Лихая
02:34
02:39
1604 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Зверево
03:05
03:07
1620 км.
1 д. 8 ч. 36 мин.
Шахтная
03:50
03:52
1653 км.
1 д. 9 ч. 21 мин.
Новочеркасск
04:25
04:27
1689 км.
1 д. 9 ч. 56 мин.
Ростов
Главный
05:15
05:37
1727 км.
1 д. 10 ч. 46 мин.
Кущевка
06:46
06:48
1801 км.
1 д. 12 ч. 17 мин.
Крыловская
07:20
07:22
1834 км.
1 д. 12 ч. 51 мин.
Тихорецкая
08:07
08:11
1887 км.
1 д. 13 ч. 38 мин.
Кавказская
09:02
09:27
1945 км.
1 д. 14 ч. 33 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
10:25
10:30
2010 км.
1 д. 15 ч. 56 мин.
Невинномысская
11:31
11:33
2087 км.
1 д. 17 ч. 2 мин.
Минеральные Воды
12:47
14:04
2191 км.
1 д. 18 ч. 18 мин.
Георгиевск
14:34
14:39
2218 км.
1 д. 20 ч. 5 мин.
Аполлонская
15:05
15:10
2244 км.
1 д. 20 ч. 36 мин.
Прохладная
15:48
16:06
2283 км.
1 д. 21 ч. 19 мин.
Котляревская
16:26
16:28
2297 км.
1 д. 21 ч. 57 мин.
Беслан
17:24
17:54
2358 км.
1 д. 22 ч. 55 мин.
Владикавказ
18:27
2379 км.
1 д. 23 ч. 58 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
У нас был просто фееричный проводник! Если можно было бы – хотелось бы чтобы выписали премию, женщина в 16 вагоне была проводником 11.05.2021 года. Очень приветливая, свою работу на 200% делала, мы остались очень довольны.
В принципе все нормально. Единственным неудобным моментом за всю поездку было то, что ночью стало прохладно и чуть-чуть поддувало из окна. За счет этого пришлось укутаться в одеяло.
Плацкарт, зато у каждого есть своя штора и по факту выходит что особо ничем от купе и не отличается. Что кусается – так это цена. Она очень высокая, если постоянно туда-сюда на поезде ездить, то можно разориться.
Вагон был новый, проводница адекватная девушка. Из всего того что было – только в туалете было не достаточно чисто. Могли бы и получше мыть клозеты.
Несколько раз пока ехали пропускали другие поезда. В это время поезд стоял и не работал кондиционер. Учитывая то, что на улице было очень жарко, в вагоне стояла духота неимоверная из-за которой я нормально не смогла выспаться!