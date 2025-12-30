Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 210С Ростов-на-Дону — Кисловодск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 210С Ростов-на-Дону — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
22:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кущевка
23:50
23:55
74 км.
1 ч. 27 мин.
Тихорецкая
01:14
01:17
161 км.
2 ч. 51 мин.
Кавказская
03:12
03:30
219 км.
4 ч. 49 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
04:34
04:38
284 км.
6 ч. 11 мин.
Невинномысская
06:33
06:38
361 км.
8 ч. 10 мин.
Минеральные Воды
08:16
09:10
465 км.
9 ч. 53 мин.
Пятигорск
09:41
09:48
485 км.
11 ч. 18 мин.
Ессентуки
10:07
10:12
501 км.
11 ч. 44 мин.
Кисловодск
10:41
520 км.
12 ч. 18 мин.
