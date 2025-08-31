Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 501В Москва — Махачкала
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 501В Москва — Махачкала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Махачкала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
23:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
02:29
02:56
145 км.
2 ч. 30 мин.
Михайлов
04:12
04:14
189 км.
4 ч. 13 мин.
Павелец-Тульский
04:54
05:00
239 км.
4 ч. 55 мин.
Топиллы
05:12
05:32
248 км.
5 ч. 13 мин.
Милославское
06:15
06:20
265 км.
6 ч. 16 мин.
Урусово
06:39
06:43
279 км.
6 ч. 40 мин.
Раненбург
07:17
07:25
313 км.
7 ч. 18 мин.
Богоявленск
07:48
07:50
335 км.
7 ч. 49 мин.
Мичуринск
Уральский
08:30
09:06
376 км.
8 ч. 31 мин.
Никифоровка
09:32
09:34
395 км.
9 ч. 33 мин.
Тамбов 1
10:20
10:25
442 км.
10 ч. 21 мин.
Платоновка
11:07
11:09
477 км.
11 ч. 8 мин.
Кирсанов
11:53
11:56
529 км.
11 ч. 54 мин.
Умет
12:19
12:21
547 км.
12 ч. 20 мин.
Тамала
12:44
12:46
566 км.
12 ч. 45 мин.
Вертуновская
13:09
13:11
589 км.
13 ч. 10 мин.
Ртищево 1
13:42
14:12
613 км.
13 ч. 43 мин.
Салтыковка
14:50
14:52
638 км.
14 ч. 51 мин.
Екатериновка
15:11
15:13
657 км.
15 ч. 12 мин.
Аткарск
15:59
16:01
706 км.
16 ч. 0 мин.
Татищево
16:46
16:48
752 км.
16 ч. 47 мин.
Саратов 1
Пассажирский
17:40
18:20
783 км.
17 ч. 41 мин.
Петров Вал
21:38
21:40
948 км.
21 ч. 39 мин.
Волгоград 1
00:57
01:40
1114 км.
1 д. 0 ч. 58 мин.
Котельниково
04:39
04:42
1271 км.
1 д. 4 ч. 40 мин.
Ремонтная
05:24
05:27
1308 км.
1 д. 5 ч. 25 мин.
Зимовники
06:00
06:03
1344 км.
1 д. 6 ч. 1 мин.
Куберле
06:32
06:35
1369 км.
1 д. 6 ч. 33 мин.
Сальск
07:58
08:21
1446 км.
1 д. 7 ч. 59 мин.
Песчанокопская
09:11
09:13
1495 км.
1 д. 9 ч. 12 мин.
Кавказская
12:13
12:45
1585 км.
1 д. 12 ч. 14 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
13:49
13:56
1650 км.
1 д. 13 ч. 50 мин.
Невинномысская
14:55
15:05
1727 км.
1 д. 14 ч. 56 мин.
Минеральные Воды
16:21
17:29
1831 км.
1 д. 16 ч. 22 мин.
Георгиевск
17:55
17:57
1858 км.
1 д. 17 ч. 56 мин.
Аполлонская
18:20
18:22
1884 км.
1 д. 18 ч. 21 мин.
Прохладная
18:56
19:37
1923 км.
1 д. 18 ч. 57 мин.
Моздок
20:37
20:39
1970 км.
1 д. 20 ч. 38 мин.
Ищерская
21:28
21:30
2008 км.
1 д. 21 ч. 29 мин.
Наурская
21:55
21:57
2027 км.
1 д. 21 ч. 56 мин.
Червленная
22:51
22:53
2073 км.
1 д. 22 ч. 52 мин.
Червленная-Узловая
23:08
23:10
2082 км.
1 д. 23 ч. 9 мин.
Гудермес
23:34
23:37
2097 км.
1 д. 23 ч. 35 мин.
Кади-Юрт
00:03
00:05
2113 км.
2 д. 0 ч. 4 мин.
Хасав-Юрт
00:40
00:43
2136 км.
2 д. 0 ч. 41 мин.
Кизилюрт
01:19
01:22
2159 км.
2 д. 1 ч. 20 мин.
Махачкала
02:26
2216 км.
2 д. 2 ч. 27 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Махачкала Распечатать расписание поезда