Поезд 501В Москва — Махачкала

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

23:59

Москва

2 д. 2 ч. 27 мин.

02:26

Махачкала

48

Маршрут следования поезда 501В Москва — Махачкала на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Махачкала с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Павелецкий Вокзал

23:59

0 км.

0 ч. 0 мин.

Узуново

02:29

27 мин.

02:56

145 км.

2 ч. 30 мин.

Михайлов

04:12

2 мин.

04:14

189 км.

4 ч. 13 мин.

Павелец-Тульский

04:54

6 мин.

05:00

239 км.

4 ч. 55 мин.

Топиллы

05:12

20 мин.

05:32

248 км.

5 ч. 13 мин.

Милославское

06:15

5 мин.

06:20

265 км.

6 ч. 16 мин.

Урусово

06:39

4 мин.

06:43

279 км.

6 ч. 40 мин.

Раненбург

07:17

8 мин.

07:25

313 км.

7 ч. 18 мин.

Богоявленск

07:48

2 мин.

07:50

335 км.

7 ч. 49 мин.

Мичуринск
Уральский

08:30

36 мин.

09:06

376 км.

8 ч. 31 мин.

Никифоровка

09:32

2 мин.

09:34

395 км.

9 ч. 33 мин.

Тамбов 1

10:20

5 мин.

10:25

442 км.

10 ч. 21 мин.

Платоновка

11:07

2 мин.

11:09

477 км.

11 ч. 8 мин.

Кирсанов

11:53

3 мин.

11:56

529 км.

11 ч. 54 мин.

Умет

12:19

2 мин.

12:21

547 км.

12 ч. 20 мин.

Тамала

12:44

2 мин.

12:46

566 км.

12 ч. 45 мин.

Вертуновская

13:09

2 мин.

13:11

589 км.

13 ч. 10 мин.

Ртищево 1

13:42

30 мин.

14:12

613 км.

13 ч. 43 мин.

Салтыковка

14:50

2 мин.

14:52

638 км.

14 ч. 51 мин.

Екатериновка

15:11

2 мин.

15:13

657 км.

15 ч. 12 мин.

Аткарск

15:59

2 мин.

16:01

706 км.

16 ч. 0 мин.

Татищево

16:46

2 мин.

16:48

752 км.

16 ч. 47 мин.

Саратов 1
Пассажирский

17:40

40 мин.

18:20

783 км.

17 ч. 41 мин.

Петров Вал

21:38

2 мин.

21:40

948 км.

21 ч. 39 мин.

Волгоград 1

00:57

43 мин.

01:40

1114 км.

1 д. 0 ч. 58 мин.

Котельниково

04:39

3 мин.

04:42

1271 км.

1 д. 4 ч. 40 мин.

Ремонтная

05:24

3 мин.

05:27

1308 км.

1 д. 5 ч. 25 мин.

Зимовники

06:00

3 мин.

06:03

1344 км.

1 д. 6 ч. 1 мин.

Куберле

06:32

3 мин.

06:35

1369 км.

1 д. 6 ч. 33 мин.

Сальск

07:58

23 мин.

08:21

1446 км.

1 д. 7 ч. 59 мин.

Песчанокопская

09:11

2 мин.

09:13

1495 км.

1 д. 9 ч. 12 мин.

Кавказская

12:13

32 мин.

12:45

1585 км.

1 д. 12 ч. 14 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

13:49

7 мин.

13:56

1650 км.

1 д. 13 ч. 50 мин.

Невинномысская

14:55

10 мин.

15:05

1727 км.

1 д. 14 ч. 56 мин.

Минеральные Воды

16:21

68 мин.

17:29

1831 км.

1 д. 16 ч. 22 мин.

Георгиевск

17:55

2 мин.

17:57

1858 км.

1 д. 17 ч. 56 мин.

Аполлонская

18:20

2 мин.

18:22

1884 км.

1 д. 18 ч. 21 мин.

Прохладная

18:56

41 мин.

19:37

1923 км.

1 д. 18 ч. 57 мин.

Моздок

20:37

2 мин.

20:39

1970 км.

1 д. 20 ч. 38 мин.

Ищерская

21:28

2 мин.

21:30

2008 км.

1 д. 21 ч. 29 мин.

Наурская

21:55

2 мин.

21:57

2027 км.

1 д. 21 ч. 56 мин.

Червленная

22:51

2 мин.

22:53

2073 км.

1 д. 22 ч. 52 мин.

Червленная-Узловая

23:08

2 мин.

23:10

2082 км.

1 д. 23 ч. 9 мин.

Гудермес

23:34

3 мин.

23:37

2097 км.

1 д. 23 ч. 35 мин.

Кади-Юрт

00:03

2 мин.

00:05

2113 км.

2 д. 0 ч. 4 мин.

Хасав-Юрт

00:40

3 мин.

00:43

2136 км.

2 д. 0 ч. 41 мин.

Кизилюрт

01:19

3 мин.

01:22

2159 км.

2 д. 1 ч. 20 мин.

Махачкала

02:26

2216 км.

2 д. 2 ч. 27 мин.

Информация о поезде 501В

Планируете поездку по маршруту Москва — Махачкала? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 501В. Этот поезд отправляется со станции Москва в 23:59 и прибывает на конечную станцию Махачкала в 02:26. Вся дорога занимает 2 д. 2 ч. 27 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 51 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3933 руб.
  • стоимость купейного места – 5123 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 501В Москва - Махачкала: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

48 станций

Самая длинная остановка:

68 мин. – станция Минеральные Воды

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3933 руб.

Оставить отзыв о поезде 501В:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
