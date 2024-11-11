Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 618С Новороссийск — Владикавказ. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:40
16 ч. 15 мин.
08:55
20
Маршрут следования поезда 618С Новороссийск — Владикавказ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Владикавказ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
16:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
17:07
17:12
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
17:43
17:48
42 км.
1 ч. 3 мин.
Абинская
18:04
18:06
53 км.
1 ч. 24 мин.
Ильская
18:40
18:43
85 км.
2 ч. 0 мин.
Северская
18:55
19:00
95 км.
2 ч. 15 мин.
Краснодар 1
19:31
20:02
123 км.
2 ч. 51 мин.
Усть-Лабинская
21:15
21:26
182 км.
4 ч. 35 мин.
Гречишкино
22:02
22:10
223 км.
5 ч. 22 мин.
Кавказская
22:44
23:20
254 км.
6 ч. 4 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
00:18
00:31
319 км.
7 ч. 38 мин.
Невинномысская
01:31
01:41
396 км.
8 ч. 51 мин.
Минеральные Воды
02:55
04:02
500 км.
10 ч. 15 мин.
Георгиевск
04:32
04:36
527 км.
11 ч. 52 мин.
Аполлонская
04:59
05:02
553 км.
12 ч. 19 мин.
Прохладная
06:04
06:22
592 км.
13 ч. 24 мин.
Котляревская
06:42
06:44
606 км.
14 ч. 2 мин.
Муртазово
07:01
07:03
622 км.
14 ч. 21 мин.
Беслан
07:47
08:20
668 км.
15 ч. 7 мин.
Владикавказ
08:55
689 км.
16 ч. 15 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новороссийск → Владикавказ Распечатать расписание поезда