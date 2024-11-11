Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 607Э Владикавказ — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 607Э Владикавказ — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владикавказ — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владикавказ
17:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беслан
17:40
18:10
21 км.
0 ч. 39 мин.
Муртазово
18:49
18:52
67 км.
1 ч. 48 мин.
Котляревская
19:10
19:13
83 км.
2 ч. 9 мин.
Прохладная
19:33
19:51
97 км.
2 ч. 32 мин.
Аполлонская
20:24
20:26
136 км.
3 ч. 23 мин.
Георгиевск
20:50
20:52
162 км.
3 ч. 49 мин.
Минеральные Воды
21:17
21:51
189 км.
4 ч. 16 мин.
Невинномысская
00:08
00:13
293 км.
7 ч. 7 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
01:13
01:17
370 км.
8 ч. 12 мин.
Кавказская
02:08
02:47
435 км.
9 ч. 7 мин.
Гречишкино
04:07
04:09
466 км.
11 ч. 6 мин.
Усть-Лабинская
04:48
05:00
507 км.
11 ч. 47 мин.
Краснодар 1
05:57
06:30
566 км.
12 ч. 56 мин.
Абинская
08:08
08:14
634 км.
15 ч. 7 мин.
Анапа
11:39
699 км.
18 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Моей бабушке 68 лет, добрейший души человек. Она тысячу лет никуда не ездила, а теперь вот ко мне в гости собралась - погулять по столице. Она и подумать не могла, что ржд так обидят ее. Мало того, что она простояла в очереди за билетом около часу, так ей еще и нахамили в кассе, обозвав ее слепой, когда она дала за билет не ту купюру. Представляете, звоню ей узнать, все ли в порядке, взяла ли она билет, а она плачет. Я думала, что эту тётечку на вокзале разнесу!!! Написала жалобу - пока не знаю, ответят или нет.
Еду я значит с ребенком, и захотелось мне по кушать. Ребенку нужно было что-то взять, поскольку длительная остановка предвиделась только вечером. Из детского меню почти ничего не было. Супы они оказывается, не варят. Предложили малышу солянку! Решила не рисковать, заказала обычный гречневый гарнир с овощами, рис, припущенный и шашлычок из куриной грудки (якобы для детей!). Ждали заказ целый час! Когда принесли сил спорить и возмущаться уже не было.
Приходится ночевать теперь на вокзале, неизвестно как отпрашиваться завтра с работы, всех подводить, хотя места в вагоне было полно, многие люди, почему-то ехали стоя, а вот мы им видимо не понравились. Такие " добрые" у нас люди. Вот и путешествий по России.
Потеряла маленький наушник на платформе, искала несколько часов, обратилась к сотрудникам ржд, мужчина помог найти! спасибо огромное за помощь, думала уже можно с ним попрощаться. Но нет зоркий глаз проводника помог обрести потерю дай бог таким людям здоровья.
С таким хамским поведением я столкнулась впервые. Я заплатила деньги за билеты, еду с ребёнком, путешествуем часто. Меня облаяли, ни разу за поездку не предложили чай, кофе, утром на мою просьбу дать мне стакан, проводник даже не соизволила выйти с своей подсобки, высунула в щелку руку, с насмешкой мне его кинула.