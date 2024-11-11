Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 145С Назрань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Назрань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Назрань
21:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Котляревская
22:17
22:35
71 км.
1 ч. 17 мин.
Прохладная
22:56
23:14
85 км.
1 ч. 56 мин.
Георгиевск
00:10
00:17
150 км.
3 ч. 10 мин.
Минеральные Воды
00:45
01:20
177 км.
3 ч. 45 мин.
Невинномысская
03:48
03:58
281 км.
6 ч. 48 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
05:01
05:04
358 км.
8 ч. 1 мин.
Кавказская
06:00
07:02
423 км.
9 ч. 0 мин.
Тихорецкая
07:51
07:55
481 км.
10 ч. 51 мин.
Ростов
Главный
10:13
10:30
636 км.
13 ч. 13 мин.
Новочеркасск
11:23
11:25
674 км.
14 ч. 23 мин.
Шахтная
12:17
12:19
710 км.
15 ч. 17 мин.
Лихая
13:33
13:50
757 км.
16 ч. 33 мин.
Каменская
14:17
14:19
776 км.
17 ч. 17 мин.
Миллерово
15:12
15:14
842 км.
18 ч. 12 мин.
Россошь
17:30
17:45
993 км.
20 ч. 30 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
19:20
19:25
1081 км.
22 ч. 20 мин.
Воронеж 1
21:02
21:45
1161 км.
1 д. 0 ч. 2 мин.
Грязи
Воронежские
23:10
23:15
1264 км.
1 д. 2 ч. 10 мин.
Мичуринск
Воронежский
23:59
00:04
1320 км.
1 д. 2 ч. 59 мин.
Ряжск 1
01:22
01:24
1412 км.
1 д. 4 ч. 22 мин.
Рязань 2
02:41
02:46
1517 км.
1 д. 5 ч. 41 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:50
1698 км.
1 д. 8 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я был жутко удивлен тем, что в поезде не было вагона-ресторана. Как это так, поезд полтора суток едет по железке, где же есть? Я планировал питаться именно в вагоне ресторане, дикость и каменный век.
Доброго времени суток. Хочу поделиться своим негодованием, потому что планировала основательно поработать во время поездки за ноутбуком, а потом оказалось что розетки не работают. Не то что их нет – они есть. Но не работают((((
Такое чувства было что вентиляция не работала совсем. Чем дольше ехали, тем душнее становилось. Мне даже показалось что голова от этого кружилась, так дурно стало.
Вагон – средненький, туалетик грязненький. Персонал отличненький.
В плацкарте мне было ехать неудобно. В вагоне было 2 туалета, из которых на протяжении всей поездки работал только один. В вагоне было душно. Так за 3 года ничего с вентиляцией и не сделали. Я разочарована в поезде, что еще сказать?