Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 121А Санкт-Петербург — Владикавказ.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
16:32
2 д. 1 ч. 1 мин.
17:33
39
Маршрут следования поезда 121А Санкт-Петербург — Владикавказ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Владикавказ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
16:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
19:18
19:19
160 км.
2 ч. 46 мин.
Окуловка
20:12
20:13
241 км.
3 ч. 40 мин.
Бологое-Московское
21:58
22:25
311 км.
5 ч. 26 мин.
Вышний Волочек
23:28
23:29
354 км.
6 ч. 56 мин.
Лихославль
00:32
00:34
429 км.
8 ч. 0 мин.
Тверь
01:09
01:11
470 км.
8 ч. 37 мин.
Москва
Курский Вокзал
03:52
04:17
632 км.
11 ч. 20 мин.
Тула
Московский Вокзал
06:28
06:54
805 км.
13 ч. 56 мин.
Узловая 1
Московской жд
08:16
08:20
851 км.
15 ч. 44 мин.
Ефремов
09:58
10:00
943 км.
17 ч. 26 мин.
Елец
11:20
12:00
1009 км.
18 ч. 48 мин.
Липецк
13:19
13:24
1079 км.
20 ч. 47 мин.
Усмань
15:27
15:29
1141 км.
22 ч. 55 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:11
17:15
1198 км.
1 д. 0 ч. 39 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
19:11
19:15
1273 км.
1 д. 2 ч. 39 мин.
Евдаково
19:54
19:56
1303 км.
1 д. 3 ч. 22 мин.
Россошь
20:57
21:30
1362 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Кутейниково
23:13
23:15
1464 км.
1 д. 6 ч. 41 мин.
Миллерово
00:08
00:30
1519 км.
1 д. 7 ч. 36 мин.
Каменская
01:22
01:24
1585 км.
1 д. 8 ч. 50 мин.
Лихая
01:47
01:55
1604 км.
1 д. 9 ч. 15 мин.
Зверево
02:21
02:23
1620 км.
1 д. 9 ч. 49 мин.
Сулин
02:43
02:45
1635 км.
1 д. 10 ч. 11 мин.
Шахтная
03:14
03:16
1653 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
Новочеркасск
04:05
04:07
1689 км.
1 д. 11 ч. 33 мин.
Ростов
Главный
05:01
05:21
1727 км.
1 д. 12 ч. 29 мин.
Кущевка
06:31
06:33
1801 км.
1 д. 13 ч. 59 мин.
Тихорецкая
07:52
07:55
1888 км.
1 д. 15 ч. 20 мин.
Кавказская
08:48
09:20
1946 км.
1 д. 16 ч. 16 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
10:18
10:20
2011 км.
1 д. 17 ч. 46 мин.
Невинномысская
11:23
11:25
2088 км.
1 д. 18 ч. 51 мин.
Минеральные Воды
12:41
13:15
2192 км.
1 д. 20 ч. 9 мин.
Георгиевск
13:43
13:45
2219 км.
1 д. 21 ч. 11 мин.
Аполлонская
14:10
14:12
2245 км.
1 д. 21 ч. 38 мин.
Прохладная
14:46
15:04
2284 км.
1 д. 22 ч. 14 мин.
Котляревская
15:24
15:33
2298 км.
1 д. 22 ч. 52 мин.
Беслан
16:29
16:59
2359 км.
1 д. 23 ч. 57 мин.
Владикавказ
17:33
2380 км.
2 д. 1 ч. 1 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Владикавказ Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Приветствую! Было все отлично, за исключением того что было душно. И мы по ходу движения открывали форточку, чтобы хоть как-то проветрить. Вентиляция была просто мертвой, или они ее выключили полностью, или она совсем не работала. Но радует что не замёрзли))))))))
Для меня был самый важный плюс – это то, что в вагоне исправно работали розетки и можно было спокойно поработать в процессе поездки за ноутбуком. К чистоте вагона сильно не придираюсь, потому что это второстепенная вещь.
Добрый день. Я не нашла никакого минуса, а муж мучился что нельзя было курить в тамбуре и сильно за это дело гоняли. Поэтому он на остановках по быстрому бегал.
Поездка был так себе. Сначала когда сели в поезд и поехали- почему то не работали оба туалета. Только минут через 40 после неоднократных замечаний открыли. Хотели взять кипятка – его тоже не оказалось. Проводницы ходили по вагону с чайником и разливали кому нужен был кипяток.
Обычный поезд. Ехал до конечной из Москвы. Поезд дальнего следования, что про него можно сказать? Есть свои минусы и плюсы, в дороге без этого никак.