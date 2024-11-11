Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 297Э Владикавказ — Москва.
23:05
1 д. 13 ч. 4 мин.
12:09
31
Маршрут следования поезда 297Э Владикавказ — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владикавказ — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владикавказ
23:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беслан
23:35
00:20
21 км.
0 ч. 30 мин.
Муртазово
01:06
01:10
67 км.
2 ч. 1 мин.
Котляревская
01:30
01:40
83 км.
2 ч. 25 мин.
Прохладная
02:00
02:18
97 км.
2 ч. 55 мин.
Аполлонская
02:54
02:59
136 км.
3 ч. 49 мин.
Георгиевск
03:23
03:28
162 км.
4 ч. 18 мин.
Минеральные Воды
03:58
04:41
189 км.
4 ч. 53 мин.
Невинномысская
06:05
06:23
293 км.
7 ч. 0 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
07:27
07:37
370 км.
8 ч. 22 мин.
Кавказская
08:35
09:01
435 км.
9 ч. 30 мин.
Тихорецкая
10:04
10:07
493 км.
10 ч. 59 мин.
Кущевка
11:21
11:23
580 км.
12 ч. 16 мин.
Ростов
Главный
12:45
13:24
654 км.
13 ч. 40 мин.
Новочеркасск
14:31
14:33
692 км.
15 ч. 26 мин.
Шахтная
15:17
15:19
728 км.
16 ч. 12 мин.
Сулин
15:45
15:47
746 км.
16 ч. 40 мин.
Зверево
16:08
16:10
761 км.
17 ч. 3 мин.
Лихая
16:54
17:11
777 км.
17 ч. 49 мин.
Каменская
17:38
17:40
796 км.
18 ч. 33 мин.
Миллерово
18:38
18:40
862 км.
19 ч. 33 мин.
Чертково
19:38
19:40
915 км.
20 ч. 33 мин.
Россошь
21:17
21:40
1012 км.
22 ч. 12 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:15
23:20
1100 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
Придача
Воронеж-Южный
00:22
00:25
1175 км.
1 д. 1 ч. 17 мин.
Грязи
Воронежские
02:40
02:45
1280 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Мичуринск
Уральский
04:15
04:45
1338 км.
1 д. 5 ч. 10 мин.
Богоявленск
05:22
05:24
1379 км.
1 д. 6 ч. 17 мин.
Милославское
06:44
06:46
1445 км.
1 д. 7 ч. 39 мин.
Узуново
08:57
09:22
1565 км.
1 д. 9 ч. 52 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
12:09
1710 км.
1 д. 13 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Поездка оказалась приятой и комфортной. В вагоне было тепло. Нигде ничего не дуло. Я ехала с маленьким ребенком, боялась чтобы не простудился. Все было очень хорошо.
Старых бабушек в вагоне больше чем кого-либо еще. Такое чувство что пришел утром в поликлинику. И постоянные разговоры эти всю дорогу. Откуда у них столько денег на билеты?
Культурный проводник. Все было сделано очень хорошо. Поездкой я осталась довольна. Могу порекомендовать этот поезд.
Привет всем! Покупала билет через сайт. Быстро и удобно! До чего дошли технологии а! Помню раньше приходилось стоять в очереди, а сейчас все дистанционно можно быстро сделать.
Спасибо большое за приятную поездку нашей проводнице Ирине, которая на самом деле сделала гораздо больше чем от нее требовалось по должности. Отдельное спасибо за то как тщательно делалась уборка. Было видно что человек любит свою работу! Всем бы так!