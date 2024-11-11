Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 143М Москва — Кисловодск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 143М Москва — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
07:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
12:18
12:55
170 км.
4 ч. 43 мин.
Орел
14:56
15:01
336 км.
7 ч. 21 мин.
Курск
16:36
17:19
472 км.
9 ч. 1 мин.
Касторная-Курская
20:15
20:30
600 км.
12 ч. 40 мин.
Воронеж 1
22:01
22:58
678 км.
14 ч. 26 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:22
00:27
758 км.
16 ч. 47 мин.
Россошь
02:08
02:23
846 км.
18 ч. 33 мин.
Лихая
06:14
06:28
1075 км.
22 ч. 39 мин.
Новочеркасск
08:13
08:15
1158 км.
1 д. 0 ч. 38 мин.
Ростов
Главный
09:03
09:20
1196 км.
1 д. 1 ч. 28 мин.
Тихорецкая
11:37
11:42
1351 км.
1 д. 4 ч. 2 мин.
Кавказская
12:33
13:05
1409 км.
1 д. 4 ч. 58 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
14:09
14:16
1474 км.
1 д. 6 ч. 34 мин.
Невинномысская
15:19
15:29
1551 км.
1 д. 7 ч. 44 мин.
Минеральные Воды
16:47
17:45
1655 км.
1 д. 9 ч. 12 мин.
Пятигорск
18:16
18:21
1675 км.
1 д. 10 ч. 41 мин.
Ессентуки
18:40
18:45
1691 км.
1 д. 11 ч. 5 мин.
Кисловодск
19:14
1710 км.
1 д. 11 ч. 39 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Кисловодск Распечатать расписание поезда