Маршрут следования и продажа билетов
15:50
19 ч. 3 мин.
10:53
20
Маршрут следования поезда 630С Адлер — Владикавказ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Владикавказ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
15:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
16:02
16:04
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
16:23
16:31
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
16:57
17:23
37 км.
1 ч. 7 мин.
Лазаревская
18:05
18:11
69 км.
2 ч. 15 мин.
Туапсе
18:59
19:11
96 км.
3 ч. 9 мин.
Хадыженская
20:55
20:57
145 км.
5 ч. 5 мин.
Белореченская
22:28
23:39
193 км.
6 ч. 38 мин.
Курганная
00:42
00:46
250 км.
8 ч. 52 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
01:40
01:50
290 км.
9 ч. 50 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
02:03
02:15
293 км.
10 ч. 13 мин.
Невинномысская
03:18
03:28
370 км.
11 ч. 28 мин.
Минеральные Воды
04:46
06:28
474 км.
12 ч. 56 мин.
Георгиевск
06:56
06:59
501 км.
15 ч. 6 мин.
Аполлонская
07:23
07:25
527 км.
15 ч. 33 мин.
Прохладная
08:02
08:20
566 км.
16 ч. 12 мин.
Котляревская
08:40
08:45
580 км.
16 ч. 50 мин.
Муртазово
09:02
09:04
596 км.
17 ч. 12 мин.
Беслан
09:47
10:20
642 км.
17 ч. 57 мин.
Владикавказ
10:53
663 км.
19 ч. 3 мин.
