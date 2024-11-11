Маршрут следования и продажа билетов
22:12
12 ч. 25 мин.
10:37
10
Маршрут следования поезда 656Э Ростов-на-Дону — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
22:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кущевка
23:50
23:53
74 км.
1 ч. 38 мин.
Тихорецкая
01:14
01:17
161 км.
3 ч. 2 мин.
Кавказская
02:20
02:55
219 км.
4 ч. 8 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
03:59
04:01
284 км.
5 ч. 47 мин.
Невинномысская
06:17
06:20
361 км.
8 ч. 5 мин.
Минеральные Воды
07:45
09:04
465 км.
9 ч. 33 мин.
Пятигорск
09:35
09:40
485 км.
11 ч. 23 мин.
Ессентуки
10:00
10:05
501 км.
11 ч. 48 мин.
Кисловодск
10:37
520 км.
12 ч. 25 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ростов-на-Дону → Кисловодск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В туалете чище, чем места пассажиров. Грязные чехлы на креслах. Не то, что пятна не отмылись, а именно грязные, замусоленные чехлы. Уважаемые РЖД, просьба при посадке пассажирам выдавать тканные, одноразовые чехлы под голову! Имейте совесть хотя бы.
Всем доброго дня. Во-первых, поезд подали за 15 минут до отправки. Поезд объявили, после чего пассажиры массово вышли на перрон, а состава как не было, так и нет. После чего поезд подали на посадку, на половине вагонов номеров вообще нет. Вокруг суета, все пытаются найти свой вагон.
По прибытию на станцию, до которой я ехал. Проводник просто отсутствовал в вагоне. И вот я стою в тамбуре, поезд прибыл на станцию, остановился, а проводника нет, дверь никто не открывает. Пришлось мне выбегать с сумками через соседний вагон. Такого безразличия к своей работе я еще никогда не видел.
Никто не знает свои обязанности, в вагонах грязно, расписание не достоверное, никто не за что не отвечает, хамское отношение кассиров, старьё красят, выдают за новое. Цены на услуги РЖД просто заоблачные, а качество предоставления этих же услуг находится на очень низком уровне. Нет не малейшего желания повторить поездку.
Были очень расстроены с мужем после поездки, т.к. везде очень грязно, именно везде. В вагоне на полу засохшее пятно непонятного происхождения, в туалете очень грязно, везде на полу валяется туалетная бумага. Антисанитария невероятная, как тут можно ехать спокойно?