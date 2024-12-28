Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 240С Ростов-на-Дону — Дербент.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 240С Ростов-на-Дону — Дербент на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Дербент с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
16:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
17:18
17:20
10 км.
0 ч. 19 мин.
Кущевка
18:20
18:22
75 км.
1 ч. 21 мин.
Тихорецкая
19:44
19:46
162 км.
2 ч. 45 мин.
Кавказская
20:36
20:41
220 км.
3 ч. 37 мин.
Гулькевичи
21:03
21:05
233 км.
4 ч. 4 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
21:44
21:47
285 км.
4 ч. 45 мин.
Невинномысская
22:48
22:51
362 км.
5 ч. 49 мин.
Минеральные Воды
00:05
00:44
466 км.
7 ч. 6 мин.
Георгиевск
01:11
01:13
493 км.
8 ч. 12 мин.
Прохладная
02:08
02:38
558 км.
9 ч. 9 мин.
Моздок
03:26
03:28
605 км.
10 ч. 27 мин.
Ищерская
04:19
04:21
643 км.
11 ч. 20 мин.
Червленная
05:38
05:40
709 км.
12 ч. 39 мин.
Гудермес
06:15
06:18
733 км.
13 ч. 16 мин.
Хасав-Юрт
07:20
07:22
772 км.
14 ч. 21 мин.
Кизилюрт
07:57
08:00
795 км.
14 ч. 58 мин.
Махачкала
09:03
09:43
852 км.
16 ч. 4 мин.
Дербент
11:28
974 км.
18 ч. 29 мин.
