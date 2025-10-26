20:30
19 ч. 57 мин.
16:27
15
Маршрут следования поезда 328С Симферополь — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
20:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
21:52
22:17
86 км.
1 ч. 22 мин.
Владиславовка
23:36
23:43
183 км.
3 ч. 6 мин.
Семь Колодезей
00:30
00:33
217 км.
4 ч. 0 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
01:23
01:28
269 км.
4 ч. 53 мин.
Тамань
01:53
02:23
313 км.
5 ч. 23 мин.
Краснодар 1
06:40
06:54
472 км.
10 ч. 10 мин.
Усть-Лабинская
08:28
08:30
531 км.
11 ч. 58 мин.
Кавказская
09:52
10:24
603 км.
13 ч. 22 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
11:26
11:31
668 км.
14 ч. 56 мин.
Невинномысская
12:40
12:45
745 км.
16 ч. 10 мин.
Минеральные Воды
14:05
14:57
849 км.
17 ч. 35 мин.
Пятигорск
15:28
15:33
869 км.
18 ч. 58 мин.
Ессентуки
15:54
15:57
885 км.
19 ч. 24 мин.
Кисловодск
16:27
904 км.
19 ч. 57 мин.
