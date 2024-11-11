18:15
16 ч. 11 мин.
10:26
17
Маршрут следования поезда 262Э Ростов-на-Дону — Махачкала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Махачкала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
18:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
18:34
18:36
10 км.
0 ч. 19 мин.
Кущевка
19:31
19:33
75 км.
1 ч. 16 мин.
Тихорецкая
20:54
20:57
162 км.
2 ч. 39 мин.
Кавказская
21:47
22:05
220 км.
3 ч. 32 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
23:15
23:18
285 км.
5 ч. 0 мин.
Невинномысская
00:18
00:21
362 км.
6 ч. 3 мин.
Минеральные Воды
01:35
02:09
466 км.
7 ч. 20 мин.
Георгиевск
02:36
02:38
493 км.
8 ч. 21 мин.
Прохладная
03:33
04:03
558 км.
9 ч. 18 мин.
Моздок
04:51
04:53
605 км.
10 ч. 36 мин.
Ищерская
05:48
05:50
643 км.
11 ч. 33 мин.
Червленная
07:07
07:09
709 км.
12 ч. 52 мин.
Гудермес
07:44
07:47
733 км.
13 ч. 29 мин.
Хасав-Юрт
08:44
08:47
772 км.
14 ч. 29 мин.
Кизилюрт
09:20
09:23
795 км.
15 ч. 5 мин.
Махачкала
10:26
852 км.
16 ч. 11 мин.
