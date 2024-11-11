Маршрут следования поезда 099Г Нижний Новгород — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
20:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
20:43
20:45
32 км.
0 ч. 25 мин.
Ильино
21:06
21:08
65 км.
0 ч. 48 мин.
Вязники
21:42
21:44
111 км.
1 ч. 24 мин.
Ковров 1
22:17
22:21
167 км.
1 ч. 59 мин.
Владимир
23:00
23:05
227 км.
2 ч. 42 мин.
Рязань 2
04:21
04:33
400 км.
8 ч. 3 мин.
Богоявленск
06:21
06:23
558 км.
10 ч. 3 мин.
Мичуринск
Уральский
06:59
07:34
599 км.
10 ч. 41 мин.
Грязи
Воронежские
08:36
08:39
657 км.
12 ч. 18 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:35
10:40
762 км.
14 ч. 17 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:03
12:08
837 км.
15 ч. 45 мин.
Евдаково
12:50
12:52
867 км.
16 ч. 32 мин.
Россошь
14:10
14:45
926 км.
17 ч. 52 мин.
Зайцевка
15:49
15:51
991 км.
19 ч. 31 мин.
Миллерово
17:23
17:25
1078 км.
21 ч. 5 мин.
Каменская
18:21
18:23
1144 км.
22 ч. 3 мин.
Шахтная
20:21
20:23
1211 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Новочеркасск
21:16
21:18
1247 км.
1 д. 0 ч. 58 мин.
Ростов
Главный
22:25
22:43
1285 км.
1 д. 2 ч. 7 мин.
Тихорецкая
01:02
01:17
1440 км.
1 д. 4 ч. 44 мин.
Кавказская
02:48
03:14
1498 км.
1 д. 6 ч. 30 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
04:17
04:21
1563 км.
1 д. 7 ч. 59 мин.
Невинномысская
06:30
06:35
1640 км.
1 д. 10 ч. 12 мин.
Минеральные Воды
08:07
09:18
1744 км.
1 д. 11 ч. 49 мин.
Пятигорск
09:48
09:51
1764 км.
1 д. 13 ч. 30 мин.
Ессентуки
10:09
10:12
1780 км.
1 д. 13 ч. 51 мин.
Кисловодск
10:40
1799 км.
1 д. 14 ч. 22 мин.
