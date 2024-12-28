Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 656С Ростов-на-Дону — Кисловодск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 656С Ростов-на-Дону — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
16:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
17:18
17:20
10 км.
0 ч. 19 мин.
Тихорецкая
19:58
20:01
155 км.
2 ч. 59 мин.
Кавказская
21:00
21:38
213 км.
4 ч. 1 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
23:29
23:32
278 км.
6 ч. 30 мин.
Невинномысская
00:40
00:45
355 км.
7 ч. 41 мин.
Минеральные Воды
02:23
03:25
459 км.
9 ч. 24 мин.
Пятигорск
04:05
04:20
479 км.
11 ч. 6 мин.
Ессентуки
04:45
05:00
495 км.
11 ч. 46 мин.
Кисловодск
05:40
514 км.
12 ч. 41 мин.
