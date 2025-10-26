Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 377С Владикавказ — Новороссийск.
13:34
16 ч. 20 мин.
05:54
Маршрут следования поезда 377С Владикавказ — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владикавказ — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владикавказ
13:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беслан
14:02
14:35
21 км.
0 ч. 28 мин.
Муртазово
15:14
15:16
67 км.
1 ч. 40 мин.
Котляревская
15:33
15:36
83 км.
1 ч. 59 мин.
Прохладная
15:58
16:16
97 км.
2 ч. 24 мин.
Аполлонская
16:57
17:03
136 км.
3 ч. 23 мин.
Георгиевск
17:30
17:35
162 км.
3 ч. 56 мин.
Минеральные Воды
18:03
18:45
189 км.
4 ч. 29 мин.
Невинномысская
20:07
20:17
293 км.
6 ч. 33 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
21:14
21:26
370 км.
7 ч. 40 мин.
Кавказская
22:20
22:55
435 км.
8 ч. 46 мин.
Гречишкино
23:30
23:35
466 км.
9 ч. 56 мин.
Усть-Лабинская
00:32
00:48
507 км.
10 ч. 58 мин.
Краснодар 1
02:10
02:51
566 км.
12 ч. 36 мин.
Северская
03:28
03:30
594 км.
13 ч. 54 мин.
Ильская
03:42
03:44
604 км.
14 ч. 8 мин.
Абинская
04:15
04:17
636 км.
14 ч. 41 мин.
Крымская
04:31
04:36
647 км.
14 ч. 57 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
05:09
05:24
675 км.
15 ч. 35 мин.
Новороссийск
05:54
689 км.
16 ч. 20 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Владикавказ → Новороссийск Распечатать расписание поезда