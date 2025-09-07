Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 533Щ Москва — Дербент.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 533Щ Москва — Дербент на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Дербент с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
22:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узловая 1
Московской жд
02:02
02:06
197 км.
3 ч. 44 мин.
Ефремов
03:48
03:50
289 км.
5 ч. 30 мин.
Елец
05:15
05:46
355 км.
6 ч. 57 мин.
Липецк
06:54
06:59
425 км.
8 ч. 36 мин.
Придача
Воронеж-Южный
09:20
09:25
536 км.
11 ч. 2 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:49
10:56
611 км.
12 ч. 31 мин.
Подгорное
12:26
12:28
675 км.
14 ч. 8 мин.
Россошь
13:00
13:15
699 км.
14 ч. 42 мин.
Зайцевка
14:22
14:24
764 км.
16 ч. 4 мин.
Кутейниково
15:00
15:02
801 км.
16 ч. 42 мин.
Миллерово
16:04
16:06
856 км.
17 ч. 46 мин.
Каменская
17:18
17:20
922 км.
19 ч. 0 мин.
Лихая
17:55
18:09
941 км.
19 ч. 37 мин.
Зверево
18:44
18:46
957 км.
20 ч. 26 мин.
Сулин
19:04
19:06
972 км.
20 ч. 46 мин.
Шахтная
19:33
19:35
990 км.
21 ч. 15 мин.
Новочеркасск
20:25
20:27
1026 км.
22 ч. 7 мин.
Ростов
Главный
21:35
22:28
1064 км.
23 ч. 17 мин.
Кущевка
00:36
00:38
1138 км.
1 д. 2 ч. 18 мин.
Тихорецкая
01:54
01:57
1225 км.
1 д. 3 ч. 36 мин.
Кавказская
02:52
03:37
1283 км.
1 д. 4 ч. 34 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
04:43
04:51
1348 км.
1 д. 6 ч. 25 мин.
Невинномысская
05:51
06:18
1425 км.
1 д. 7 ч. 33 мин.
Минеральные Воды
07:44
08:09
1529 км.
1 д. 9 ч. 26 мин.
Георгиевск
08:36
08:38
1556 км.
1 д. 10 ч. 18 мин.
Аполлонская
09:01
09:03
1582 км.
1 д. 10 ч. 43 мин.
Прохладная
09:37
10:07
1621 км.
1 д. 11 ч. 19 мин.
Моздок
10:55
10:57
1668 км.
1 д. 12 ч. 37 мин.
Гудермес
13:32
14:02
1794 км.
1 д. 15 ч. 14 мин.
Хасав-Юрт
14:59
15:02
1833 км.
1 д. 16 ч. 41 мин.
Кизилюрт
15:33
15:56
1856 км.
1 д. 17 ч. 15 мин.
Махачкала
16:55
17:45
1913 км.
1 д. 18 ч. 37 мин.
Дербент
20:13
2035 км.
1 д. 21 ч. 55 мин.
