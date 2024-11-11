Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 254С Ростов-на-Дону — Кисловодск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
01:36
9 ч. 52 мин.
11:28
9
Маршрут следования поезда 254С Ростов-на-Дону — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
01:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тихорецкая
04:02
04:15
155 км.
2 ч. 26 мин.
Кавказская
05:10
05:39
213 км.
3 ч. 34 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
06:38
06:45
278 км.
5 ч. 2 мин.
Невинномысская
07:48
07:56
355 км.
6 ч. 12 мин.
Минеральные Воды
09:14
09:58
459 км.
7 ч. 38 мин.
Пятигорск
10:29
10:34
479 км.
8 ч. 53 мин.
Ессентуки
10:53
10:58
495 км.
9 ч. 17 мин.
Кисловодск
11:28
514 км.
9 ч. 52 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Жаль что поезд уже довольно старый. Если бы не этот момент, то все было бы просто идеально. У нас была проводница Оксана Витальевна. На протяжении всей поездки она идеально нас обслуживала.
Доехали хорошо и без приключений. Было дело с верхней полки упала банка у соседней пассажирки с огурцами на пол и разбилась – сказали проводнице так та быстро пришла и все убрала, несколько раз помыла пол со средством так что даже запаха не осталось. Поездкой доволен.
В поезде было очень душно. Даже на нижних полках. Кондиционер вроде работал, да не до конца. Отрывали двери чтобы проветривать купе, так как в корридоре около туалета была открыта одна единственная форточка которая открывалась вообще.
Если хотите не спать всю ночь в поезде –просто купите себе билет рядом с туалетом. И это постоянное хлопанье и походы туда-сюда будут вас раздражать бесконечно.
На остановке Кавказская чуть добудились проводницу, которая спала и не открыла вагон. Бывает всякое, но осадочек остался. Думал что вообще не выйдем из вагона из-за нее и поедем дальше. Выскочили в последний момент.