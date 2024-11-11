Маршрут следования и продажа билетов
21:15
1 д. 12 ч. 33 мин.
09:48
36
Маршрут следования поезда 033М Москва — Владикавказ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владикавказ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
21:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узловая 1
Московской жд
01:22
01:26
197 км.
4 ч. 7 мин.
Ефремов
03:18
03:20
289 км.
6 ч. 3 мин.
Елец
04:37
05:22
355 км.
7 ч. 22 мин.
Липецк
06:30
06:35
425 км.
9 ч. 15 мин.
Придача
Воронеж-Южный
08:48
08:53
536 км.
11 ч. 33 мин.
Колодезная
09:22
09:24
568 км.
12 ч. 7 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:05
10:10
611 км.
12 ч. 50 мин.
Евдаково
10:50
10:52
641 км.
13 ч. 35 мин.
Подгорное
11:30
11:32
678 км.
14 ч. 15 мин.
Россошь
12:07
12:23
702 км.
14 ч. 52 мин.
Митрофановка
12:54
12:56
726 км.
15 ч. 39 мин.
Зайцевка
13:38
13:40
768 км.
16 ч. 23 мин.
Кутейниково
14:17
14:18
805 км.
17 ч. 2 мин.
Миллерово
15:12
15:14
860 км.
17 ч. 57 мин.
Глубокая
15:52
15:53
904 км.
18 ч. 37 мин.
Каменская
16:15
16:17
926 км.
19 ч. 0 мин.
Лихая
16:43
16:47
945 км.
19 ч. 28 мин.
Зверево
17:14
17:16
961 км.
19 ч. 59 мин.
Сулин
17:34
17:36
976 км.
20 ч. 19 мин.
Шахтная
18:05
18:07
994 км.
20 ч. 50 мин.
Новочеркасск
18:50
18:52
1030 км.
21 ч. 35 мин.
Ростов
Главный
19:48
20:14
1068 км.
22 ч. 33 мин.
Кущевка
21:23
21:31
1142 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Крыловская
22:03
22:11
1175 км.
1 д. 0 ч. 48 мин.
Тихорецкая
22:54
22:57
1228 км.
1 д. 1 ч. 39 мин.
Кавказская
23:49
00:10
1286 км.
1 д. 2 ч. 34 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
01:07
01:23
1351 км.
1 д. 3 ч. 52 мин.
Невинномысская
02:24
02:26
1428 км.
1 д. 5 ч. 9 мин.
Минеральные Воды
03:40
04:50
1532 км.
1 д. 6 ч. 25 мин.
Георгиевск
05:22
05:30
1559 км.
1 д. 8 ч. 7 мин.
Аполлонская
05:55
06:03
1585 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Прохладная
06:42
07:00
1624 км.
1 д. 9 ч. 27 мин.
Котляревская
07:20
07:23
1638 км.
1 д. 10 ч. 5 мин.
Беслан
08:34
09:08
1699 км.
1 д. 11 ч. 19 мин.
Владикавказ
09:48
1720 км.
1 д. 12 ч. 33 мин.
