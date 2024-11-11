Маршрут следования поезда 193А Санкт-Петербург — Владикавказ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Владикавказ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
15:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
19:29
19:41
310 км.
4 ч. 3 мин.
Тверь
21:20
21:21
470 км.
5 ч. 54 мин.
Москва
Курский Вокзал
23:59
00:24
632 км.
8 ч. 33 мин.
Узуново
03:04
03:06
779 км.
11 ч. 38 мин.
Рязань 2
04:40
05:07
849 км.
13 ч. 14 мин.
Александро-Невская
06:59
07:01
981 км.
15 ч. 33 мин.
Богоявленск
07:21
07:23
1006 км.
15 ч. 55 мин.
Мичуринск
Уральский
08:04
09:18
1047 км.
16 ч. 38 мин.
Грязи
Воронежские
10:19
10:24
1105 км.
18 ч. 53 мин.
Придача
Воронеж-Южный
13:32
13:37
1210 км.
22 ч. 6 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:07
15:12
1285 км.
23 ч. 41 мин.
Россошь
16:56
17:29
1373 км.
1 д. 1 ч. 30 мин.
Кутейниково
19:30
19:32
1475 км.
1 д. 4 ч. 4 мин.
Миллерово
20:21
20:38
1530 км.
1 д. 4 ч. 55 мин.
Каменская
21:38
21:40
1596 км.
1 д. 6 ч. 12 мин.
Лихая
22:04
22:28
1615 км.
1 д. 6 ч. 38 мин.
Зверево
23:00
23:02
1631 км.
1 д. 7 ч. 34 мин.
Сулин
23:21
23:23
1646 км.
1 д. 7 ч. 55 мин.
Шахтная
23:54
23:56
1664 км.
1 д. 8 ч. 28 мин.
Новочеркасск
00:30
00:32
1700 км.
1 д. 9 ч. 4 мин.
Ростов
Главный
01:24
01:41
1738 км.
1 д. 9 ч. 58 мин.
Кущевка
03:08
03:18
1812 км.
1 д. 11 ч. 42 мин.
Тихорецкая
05:35
05:42
1899 км.
1 д. 14 ч. 9 мин.
Кавказская
06:52
07:30
1957 км.
1 д. 15 ч. 26 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
08:26
08:30
2022 км.
1 д. 17 ч. 0 мин.
Невинномысская
09:32
09:40
2099 км.
1 д. 18 ч. 6 мин.
Минеральные Воды
11:40
12:14
2203 км.
1 д. 20 ч. 14 мин.
Георгиевск
12:42
12:44
2230 км.
1 д. 21 ч. 16 мин.
Аполлонская
13:08
13:10
2256 км.
1 д. 21 ч. 42 мин.
Прохладная
13:44
14:02
2295 км.
1 д. 22 ч. 18 мин.
Котляревская
14:30
14:32
2309 км.
1 д. 23 ч. 4 мин.
Беслан
15:37
16:10
2370 км.
2 д. 0 ч. 11 мин.
Владикавказ
16:43
2391 км.
2 д. 1 ч. 17 мин.
