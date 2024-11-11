Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 392С Ростов-на-Дону — Баку (Азербайджан).
18:14
1 д. 10 ч. 15 мин.
00:15
69
Маршрут следования поезда 392С Ростов-на-Дону — Баку (Азербайджан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Баку (Азербайджан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
18:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
18:32
18:35
10 км.
0 ч. 18 мин.
Кущевка
19:33
19:35
75 км.
1 ч. 19 мин.
Тихорецкая
20:46
20:49
162 км.
2 ч. 32 мин.
Кавказская
21:43
22:28
220 км.
3 ч. 29 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
23:26
23:29
285 км.
5 ч. 12 мин.
Невинномысская
00:34
00:39
362 км.
6 ч. 20 мин.
Минеральные Воды
02:00
02:34
466 км.
7 ч. 46 мин.
Георгиевск
03:03
03:06
493 км.
8 ч. 49 мин.
Аполлонская
03:31
03:34
519 км.
9 ч. 17 мин.
Прохладная
04:09
04:38
558 км.
9 ч. 55 мин.
Моздок
05:30
05:55
605 км.
11 ч. 16 мин.
Ищерская
06:51
06:53
643 км.
12 ч. 37 мин.
Алпатово
07:09
07:11
653 км.
12 ч. 55 мин.
Наурская
07:27
07:29
662 км.
13 ч. 13 мин.
Терек
07:56
07:58
681 км.
13 ч. 42 мин.
Червленная
08:37
08:40
708 км.
14 ч. 23 мин.
Червленная-Узловая
08:57
09:00
717 км.
14 ч. 43 мин.
Гудермес
09:26
09:54
732 км.
15 ч. 12 мин.
Кади-Юрт
10:23
10:26
748 км.
16 ч. 9 мин.
Хасав-Юрт
11:03
11:06
771 км.
16 ч. 49 мин.
Карлан-Юрт
11:23
11:25
782 км.
17 ч. 9 мин.
Кизилюрт
11:45
12:10
793 км.
17 ч. 31 мин.
Темиргое
12:38
12:40
816 км.
18 ч. 24 мин.
Шамхал
12:58
13:00
833 км.
18 ч. 44 мин.
Махачкала
Сортировочная
13:16
13:18
845 км.
19 ч. 2 мин.
Махачкала
13:35
14:01
848 км.
19 ч. 21 мин.
Манас
14:34
14:36
880 км.
20 ч. 20 мин.
Избербаш
15:11
15:14
905 км.
20 ч. 57 мин.
Дербент
16:20
16:33
969 км.
22 ч. 6 мин.
Хачмас
21:07
21:12
1046 км.
1 д. 2 ч. 53 мин.
Дивичи
21:59
22:01
1078 км.
1 д. 3 ч. 45 мин.
Сумгаит
00:15
00:18
1167 км.
1 д. 6 ч. 1 мин.
Баку
Бакинский Вокзал
01:15
1195 км.
1 д. 7 ч. 1 мин.
