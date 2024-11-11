Маршрут следования и продажа билетов
09:40
1 д. 18 ч. 5 мин.
03:45
26
Маршрут следования поезда 243Э Минеральные Воды — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
09:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Невинномысская
11:01
11:06
104 км.
1 ч. 21 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
12:05
12:08
181 км.
2 ч. 25 мин.
Кавказская
13:05
13:35
246 км.
3 ч. 25 мин.
Тихорецкая
14:25
14:30
304 км.
4 ч. 45 мин.
Кущевка
15:42
15:44
391 км.
6 ч. 2 мин.
Ростов
Главный
17:00
18:01
465 км.
7 ч. 20 мин.
Новочеркасск
19:03
19:05
503 км.
9 ч. 23 мин.
Шахтная
19:46
19:48
539 км.
10 ч. 6 мин.
Сулин
20:24
20:26
557 км.
10 ч. 44 мин.
Зверево
20:47
20:49
572 км.
11 ч. 7 мин.
Лихая
21:12
21:32
588 км.
11 ч. 32 мин.
Каменская
21:58
22:00
607 км.
12 ч. 18 мин.
Миллерово
22:53
22:55
673 км.
13 ч. 13 мин.
Россошь
01:21
01:34
824 км.
15 ч. 41 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
03:03
03:06
912 км.
17 ч. 23 мин.
Воронеж 1
05:03
05:53
992 км.
19 ч. 23 мин.
Липецк
08:10
08:17
1099 км.
22 ч. 30 мин.
Елец
09:43
10:18
1169 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Ефремов
12:08
12:10
1235 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Узловая 1
Московской жд
14:14
14:16
1327 км.
1 д. 4 ч. 34 мин.
Тула
Московский Вокзал
15:16
15:42
1373 км.
1 д. 5 ч. 36 мин.
Москва
Курский Вокзал
18:33
18:59
1546 км.
1 д. 8 ч. 53 мин.
Тверь
21:49
21:51
1708 км.
1 д. 12 ч. 9 мин.
Бологое-Московское
23:57
00:09
1868 км.
1 д. 14 ч. 17 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
03:45
2176 км.
1 д. 18 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Нормальный поезд, поездка прошла хорошо. Думал будет хуже, так как до этого ехал на таком поезде, что и вспоминать даже не хочется, не перекрестившись.
Если в вагоне не работает или не установлен кондиционер, хотелось бы чтобы об этом говорили ЗАРАНЕЕ, еще на этапе покупки билетов. Потому что узнать об этом, когда внутри вагон +40, а ты покупала билет с кондиционером, так себе удовольствие.
Спасибо за поездку! По поезду или работникам нет никаких вопросов, они молодцы! Но вот наши люди совсем не умеют себя вести на отдыхе. Ни на отдыхе, ни в поезде. Отвратительная поездка по итогу вышла. Но опять же не из-за работников поезда.
Спасибо, все было хорошо. Предлагаю продавать в поезде мороженное, разойдется гораздо лучше, чем чай. Потому что такая жара стоит, что чай это последнее о чем думаешь. В вагоне было +30 не смотря на то что на полную катушку дул кондиционер. Немного даже продуло меня.
Замечательный поезд и в целом путешествие! Люблю ездить на поездах на дальние расстояния, это для меня своего рода романтика )))) дух дороги и так далее. Муж тоже разделяет мою страсть к путешествиям)))