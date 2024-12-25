21:32
15 ч. 58 мин.
13:30
Маршрут следования поезда 407С Анапа — Владикавказ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Владикавказ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
21:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
23:45
23:47
65 км.
2 ч. 13 мин.
Краснодар 1
01:03
01:10
133 км.
3 ч. 31 мин.
Усть-Лабинская
02:25
02:35
192 км.
4 ч. 53 мин.
Гречишкино
03:19
03:34
233 км.
5 ч. 47 мин.
Кавказская
04:10
04:58
264 км.
6 ч. 38 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
05:58
06:03
329 км.
8 ч. 26 мин.
Невинномысская
07:06
07:11
406 км.
9 ч. 34 мин.
Минеральные Воды
08:27
09:01
510 км.
10 ч. 55 мин.
Георгиевск
09:28
09:30
537 км.
11 ч. 56 мин.
Аполлонская
09:53
09:56
563 км.
12 ч. 21 мин.
Прохладная
10:30
10:48
602 км.
12 ч. 58 мин.
Котляревская
11:10
11:22
616 км.
13 ч. 38 мин.
Муртазово
11:40
11:42
632 км.
14 ч. 8 мин.
Беслан
12:25
12:55
678 км.
14 ч. 53 мин.
Владикавказ
13:30
699 км.
15 ч. 58 мин.
