Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 251С Владикавказ — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
06:52
1 д. 22 ч. 21 мин.
05:13
39
Маршрут следования поезда 251С Владикавказ — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владикавказ — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владикавказ
06:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беслан
07:20
07:50
21 км.
0 ч. 28 мин.
Котляревская
08:41
08:43
82 км.
1 ч. 49 мин.
Прохладная
09:03
09:21
96 км.
2 ч. 11 мин.
Аполлонская
09:56
10:01
135 км.
3 ч. 4 мин.
Георгиевск
10:24
10:29
161 км.
3 ч. 32 мин.
Минеральные Воды
10:54
11:28
188 км.
4 ч. 2 мин.
Невинномысская
12:49
12:51
292 км.
5 ч. 57 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
13:48
13:52
369 км.
6 ч. 56 мин.
Кавказская
14:48
15:20
434 км.
7 ч. 56 мин.
Тихорецкая
16:09
16:11
492 км.
9 ч. 17 мин.
Крыловская
16:58
17:00
545 км.
10 ч. 6 мин.
Кущевка
17:32
17:34
578 км.
10 ч. 40 мин.
Ростов
Главный
18:48
19:17
652 км.
11 ч. 56 мин.
Новочеркасск
20:07
20:09
690 км.
13 ч. 15 мин.
Шахтная
20:53
20:55
726 км.
14 ч. 1 мин.
Зверево
21:51
21:53
759 км.
14 ч. 59 мин.
Лихая
22:15
22:32
775 км.
15 ч. 23 мин.
Каменская
22:59
23:01
794 км.
16 ч. 7 мин.
Миллерово
23:54
23:56
860 км.
17 ч. 2 мин.
Кутейниково
00:48
00:50
915 км.
17 ч. 56 мин.
Зайцевка
01:26
01:28
952 км.
18 ч. 34 мин.
Россошь
02:29
02:59
1017 км.
19 ч. 37 мин.
Евдаково
03:57
03:59
1076 км.
21 ч. 5 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:36
04:42
1106 км.
21 ч. 44 мин.
Придача
Воронеж-Южный
06:05
06:10
1181 км.
23 ч. 13 мин.
Усмань
07:51
07:53
1238 км.
1 д. 0 ч. 59 мин.
Липецк
09:20
09:48
1300 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Елец
11:00
11:33
1370 км.
1 д. 4 ч. 8 мин.
Ефремов
13:00
13:02
1436 км.
1 д. 6 ч. 8 мин.
Узловая 1
Московской жд
14:48
14:50
1528 км.
1 д. 7 ч. 56 мин.
Тула
Московский Вокзал
15:47
16:18
1574 км.
1 д. 8 ч. 55 мин.
Москва
Восточный Вокзал
19:15
19:30
1747 км.
1 д. 12 ч. 23 мин.
Тверь
23:50
23:52
1909 км.
1 д. 16 ч. 58 мин.
Вышний Волочек
01:02
01:03
2025 км.
1 д. 18 ч. 10 мин.
Бологое-Московское
01:34
01:49
2068 км.
1 д. 18 ч. 42 мин.
Окуловка
02:37
02:38
2138 км.
1 д. 19 ч. 45 мин.
Малая Вишера
03:26
03:27
2219 км.
1 д. 20 ч. 34 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:13
2379 км.
1 д. 22 ч. 21 мин.
