21:17
14 ч. 10 мин.
11:27
16
Маршрут следования поезда 644С Адлер — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
21:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
21:29
21:31
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
21:51
21:56
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
22:22
22:32
37 км.
1 ч. 5 мин.
Лазаревская
23:13
23:17
69 км.
1 ч. 56 мин.
Туапсе
00:04
00:15
96 км.
2 ч. 47 мин.
Хадыженская
02:16
02:19
145 км.
4 ч. 59 мин.
Белореченская
03:26
04:19
193 км.
6 ч. 9 мин.
Курганная
05:30
05:32
250 км.
8 ч. 13 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
06:05
06:08
290 км.
8 ч. 48 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
06:24
06:42
293 км.
9 ч. 7 мин.
Невинномысская
07:45
07:50
370 км.
10 ч. 28 мин.
Минеральные Воды
09:04
09:58
474 км.
11 ч. 47 мин.
Пятигорск
10:29
10:34
494 км.
13 ч. 12 мин.
Ессентуки
10:53
10:58
510 км.
13 ч. 36 мин.
Кисловодск
11:27
529 км.
14 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Кондуктора, как собаки!!! Выражаются “негативно” за глаза пассажиров, и это слышит весь вагон!!! Сидения жесткие, скамейки на улицах мягче!!! В одном вагоне печки греют слишком сильно, хоть раздевайся, в другом зуб на зуб не попадает. Ужасный сервис!!!
Ехала со своей дочерью, неадекватные и нетрезвые личности постоянно гуляют по вагонам, приставая к обычным людям. Проводникам абсолютно все равно, ведь они сами с удовольствием употребляют алкоголь во время работы.… Как так можно относиться к своей же работе?
Приобрёл билет в 1 класс за 1400, подойдя к этой “ласточке” в очередной раз не был удивлён “лучшим” сервисом РЖД! Неочищенные ступеньки ото льда и снега на что первое пришлось обратить снимание, общий вид ЖД состава был похож на скотовоз 43-го года выпуска.
При посадке в поезд, выяснилось, что вагона, в который были оплачены места, нет! Он отцеплен, благодаря продуманным действиям сотрудников подразделения РЖД! Места для сидения предоставлены не были. Да и откуда им взяться, весь поезд битком, и человек 70 стоят по тамбурам. Два с половиной часа стояли в тамбуре. Спасибо РЖД
Жуткая трясучка в пути, как будто об амортизаторах в ржд даже не слышали. В одной из поездок достался откровенно старый вагон, не стандартный и очень убогий (в отличии от стоимости билета, которая была запредельно высокая за такое качество), кажется, его занимали, в основном, сотрудники ржд, но пару купе были проданы пассажирам.