Маршрут следования поезда 679С Владикавказ — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владикавказ — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владикавказ
16:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беслан
16:57
17:27
21 км.
0 ч. 29 мин.
Муртазово
18:10
18:13
67 км.
1 ч. 42 мин.
Котляревская
18:33
18:38
83 км.
2 ч. 5 мин.
Прохладная
18:58
19:16
97 км.
2 ч. 30 мин.
Аполлонская
19:52
19:55
136 км.
3 ч. 24 мин.
Георгиевск
20:20
20:23
162 км.
3 ч. 52 мин.
Минеральные Воды
20:49
21:40
189 км.
4 ч. 21 мин.
Невинномысская
23:05
23:10
293 км.
6 ч. 37 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
00:10
00:20
370 км.
7 ч. 42 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
00:35
00:47
373 км.
8 ч. 7 мин.
Курганная
01:19
01:23
413 км.
8 ч. 51 мин.
Белореченская
02:19
02:54
470 км.
9 ч. 51 мин.
Хадыженская
04:05
04:07
518 км.
11 ч. 37 мин.
Туапсе
05:39
05:45
567 км.
13 ч. 11 мин.
Лазаревская
06:25
06:35
594 км.
13 ч. 57 мин.
Лоо
07:18
07:23
626 км.
14 ч. 50 мин.
Сочи
07:51
08:00
642 км.
15 ч. 23 мин.
Хоста
08:19
08:21
655 км.
15 ч. 51 мин.
Адлер
08:32
663 км.
16 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Здравствуйте! У меня будет жалоба,19 ого августа, из Георгиевска,села поезд 679 CA ,5-й вагон,плацкард,места 037, не доезжая до АДЛЕРА, говорю не доезжая,потому что место Адлера,где должна была быть моя станция,провадница мне,и ещё несколько посвжиров,высодила ХОСТЕ,мы даже говорили что это не Адлер,это маленкый вокзал,а она неееет,это Адлер,мы вышли,а там люди сказали что это Хоста, не Адлер,хотела зайти обратно,одну сумку положила,а тут поезд тронулось,и место того чтобы помочь,оно выбросила мою сумку обратно и я так осталось Хосте,потом своим ходом ,вызвала такси,чтобы поехать Адлер,вот что за отношение людми такое,каких правадников берёте на работу,что даже станции не знают :
Вежливая женщина проводница, приятно было общаться. Негатив доставили только пассажиры поезда, потому что вообще себя вести не умеют нормально. Хамят, ругаются матом и так далее
В вагоне было чисто и уютно, проводница молодец. Во время поездки ходила и делала уборку. Туалет было дело на несколько остановок закрывали, но потом на станции приходил сантехник и все починил.
Постельное белье хорошее, белое, свежее. Приятно было на нем лежать. Ночью были храпуны. Не сразу получилось заснуть. Вагон не новый. Но и не добитый.
Поездка понравилась, но билеты дорогие. Могли бы сделать и подешевле, так как комфорта королевского не было. А стоимость билета такая, что я ждала принца Чарльза, который мне чай yg подносе принесет.
В вагоне было душно и жарко. Всего 23 градуса показывало, но именно духота эта выбила из колеи совсем, ощущение что вентиляция не работал вообще. Кондиционера не было, понятное дело. Душегубка.