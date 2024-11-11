Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 680С Адлер — Владикавказ. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:53
18 ч. 43 мин.
10:36
20
Маршрут следования поезда 680С Адлер — Владикавказ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Владикавказ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
15:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
16:05
16:07
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
16:26
16:38
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
17:03
17:06
37 км.
1 ч. 10 мин.
Лазаревская
18:07
18:24
69 км.
2 ч. 14 мин.
Туапсе
19:02
19:25
96 км.
3 ч. 9 мин.
Хадыженская
21:24
21:29
145 км.
5 ч. 31 мин.
Белореченская
22:40
23:30
193 км.
6 ч. 47 мин.
Курганная
00:37
00:41
250 км.
8 ч. 44 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
01:40
01:50
290 км.
9 ч. 47 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
02:05
02:15
293 км.
10 ч. 12 мин.
Невинномысская
03:21
03:26
370 км.
11 ч. 28 мин.
Минеральные Воды
04:46
05:48
474 км.
12 ч. 53 мин.
Георгиевск
06:18
06:25
501 км.
14 ч. 25 мин.
Аполлонская
06:52
06:57
527 км.
14 ч. 59 мин.
Прохладная
07:35
07:53
566 км.
15 ч. 42 мин.
Котляревская
08:15
08:30
580 км.
16 ч. 22 мин.
Муртазово
08:47
08:49
596 км.
16 ч. 54 мин.
Беслан
09:32
10:02
642 км.
17 ч. 39 мин.
Владикавказ
10:36
663 км.
18 ч. 43 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Владикавказ Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Проводница Марина очень хорошо выполняла свои обязанности, поэтому хотелось бы ей передать большое спасибо. В вагоне было опрятно и уютно. Я боялась, что будет холодно. Но было тепло. Спасибо!
Поездка прошла успешно, но нудно. Поезд местами еле тянулся. Ощущение было, что можно было выйти и пешком его обогнать. И все решают пассажиры рядом. Если бабка какая ехать будет – пиши пропало.
Проводники вежливо и хорошо относились к пассажирам. В вагоне была чистота и порядок. Очень круто, что не воняло туалетом, как часто бывает.
Грубый молодой человек, кто его вообще в рейс поставил. По лицу понятно что последние сутки употреблял алкоголь и не спал, зачем на работу вышел?
В туалете, конечно, нет теплой воды, так что привыкайте мыть руки в холодной. Туалетная бумага тоже не самого лучшего качества, вся прозрачная.