Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 572Э Адлер — Махачкала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Махачкала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
18:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
18:28
18:30
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
18:50
18:57
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
19:26
19:28
37 км.
1 ч. 10 мин.
Лазаревская
20:52
20:57
69 км.
2 ч. 36 мин.
Туапсе
21:46
22:00
96 км.
3 ч. 30 мин.
Хадыженская
00:32
00:43
145 км.
6 ч. 16 мин.
Белореченская
03:03
03:41
193 км.
8 ч. 47 мин.
Курганная
05:08
05:11
250 км.
10 ч. 52 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
05:46
05:51
290 км.
11 ч. 30 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
06:05
06:13
293 км.
11 ч. 49 мин.
Невинномысская
07:21
07:24
370 км.
13 ч. 5 мин.
Минеральные Воды
08:40
09:14
474 км.
14 ч. 24 мин.
Георгиевск
09:41
09:43
501 км.
15 ч. 25 мин.
Аполлонская
10:06
10:08
527 км.
15 ч. 50 мин.
Прохладная
10:42
11:12
566 км.
16 ч. 26 мин.
Моздок
12:00
12:02
613 км.
17 ч. 44 мин.
Ищерская
12:53
12:55
651 км.
18 ч. 37 мин.
Червленная
14:12
14:14
717 км.
19 ч. 56 мин.
Гудермес
14:49
15:19
741 км.
20 ч. 33 мин.
Хасав-Юрт
16:16
16:19
780 км.
22 ч. 0 мин.
Кизилюрт
17:01
17:06
803 км.
22 ч. 45 мин.
Махачкала
18:10
860 км.
23 ч. 54 мин.
