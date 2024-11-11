Маршрут следования поезда 382Я Москва — Грозный на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Грозный с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
18:40
19:11
181 км.
3 ч. 6 мин.
Мичуринск
Воронежский
21:59
22:04
379 км.
6 ч. 25 мин.
Грязи
Воронежские
23:00
23:40
435 км.
7 ч. 26 мин.
Усмань
00:22
00:24
484 км.
8 ч. 48 мин.
Воронеж 1
01:25
02:15
539 км.
9 ч. 51 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
03:41
04:18
619 км.
12 ч. 7 мин.
Россошь
05:52
06:25
707 км.
14 ч. 18 мин.
Зайцевка
07:33
07:35
772 км.
15 ч. 59 мин.
Миллерово
09:01
09:13
859 км.
17 ч. 27 мин.
Каменская
10:20
10:32
925 км.
18 ч. 46 мин.
Лихая
10:59
11:16
944 км.
19 ч. 25 мин.
Зверево
11:52
11:54
960 км.
20 ч. 18 мин.
Сулин
12:13
12:15
975 км.
20 ч. 39 мин.
Шахтная
12:44
12:46
993 км.
21 ч. 10 мин.
Новочеркасск
14:03
14:05
1029 км.
22 ч. 29 мин.
Ростов
Главный
14:54
15:28
1067 км.
23 ч. 20 мин.
Кущевка
16:37
16:39
1141 км.
1 д. 1 ч. 3 мин.
Тихорецкая
17:56
17:59
1228 км.
1 д. 2 ч. 22 мин.
Кавказская
19:09
19:54
1286 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
20:51
21:05
1351 км.
1 д. 5 ч. 17 мин.
Невинномысская
22:05
22:08
1428 км.
1 д. 6 ч. 31 мин.
Минеральные Воды
23:22
23:56
1532 км.
1 д. 7 ч. 48 мин.
Георгиевск
00:23
00:25
1559 км.
1 д. 8 ч. 49 мин.
Аполлонская
00:48
00:50
1585 км.
1 д. 9 ч. 14 мин.
Прохладная
01:24
01:54
1624 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Моздок
02:42
03:07
1671 км.
1 д. 11 ч. 8 мин.
Ищерская
03:57
03:59
1709 км.
1 д. 12 ч. 23 мин.
Алпатово
04:13
04:15
1719 км.
1 д. 12 ч. 39 мин.
Наурская
04:30
04:42
1728 км.
1 д. 12 ч. 56 мин.
Терек
05:08
05:10
1747 км.
1 д. 13 ч. 34 мин.
Червленная
05:43
05:45
1774 км.
1 д. 14 ч. 9 мин.
Червленная-Узловая
06:00
06:02
1783 км.
1 д. 14 ч. 26 мин.
Гудермес
06:26
06:56
1798 км.
1 д. 14 ч. 52 мин.
Джалка
07:18
07:20
1807 км.
1 д. 15 ч. 44 мин.
Аргун
07:36
07:38
1816 км.
1 д. 16 ч. 2 мин.
Ханкала
07:54
08:24
1825 км.
1 д. 16 ч. 20 мин.
Грозный
08:41
1831 км.
1 д. 17 ч. 7 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я не первый год езжу по железной дороге и видела много разных поездов по всем направлениям. И про этот поезд на фоне увиденного могу сказать только одно. Это тихий ужас!!!! Я понимаю, что у вас не новые вагоны. Но могли бы вы хотя бы нормально их содержать в чистоте и порядке?
Грязный туалет. В остальном все прошло хорошо.
Добрый вечер. Ехала в 8 вагоне. Что я могу сказать. Сам вагон еще более менее. Но с туалетами постоянные проблемы. То бумага у них закончилась, то все водой позаливали так, что не зайти. То не смывает…..
В поезде был кондиционер. Иногда включали, иногда выключали. Я так понял там мамаши бегали и просили выключить, чтобы их золотых дитяток не продуло. Если бы не выключали периодически – то было бы вообще круто.
Иногда было очень жарко ночью спать. Пару раз просыпалась от духоты. Соседи были не очень. Постоянно боялась, чтобы что-нибудь не украли и не ушли.