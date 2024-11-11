Маршрут следования поезда 334С Минеральные Воды — Владикавказ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Владикавказ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
04:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Георгиевск
05:22
05:30
27 км.
0 ч. 32 мин.
Аполлонская
05:55
06:03
53 км.
1 ч. 5 мин.
Прохладная
06:42
07:00
92 км.
1 ч. 52 мин.
Котляревская
07:20
07:23
106 км.
2 ч. 30 мин.
Беслан
08:34
09:08
167 км.
3 ч. 44 мин.
Владикавказ
09:48
188 км.
4 ч. 58 мин.
