Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 061Ч Москва — Нальчик на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нальчик с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
21:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узловая 1
Московской жд
01:46
01:50
197 км.
4 ч. 4 мин.
Ефремов
03:38
03:40
289 км.
5 ч. 56 мин.
Елец
04:57
05:28
355 км.
7 ч. 15 мин.
Липецк
06:39
06:44
425 км.
8 ч. 57 мин.
Придача
Воронеж-Южный
09:13
09:18
536 км.
11 ч. 31 мин.
Колодезная
09:55
09:57
568 км.
12 ч. 13 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:10
11:16
611 км.
13 ч. 28 мин.
Россошь
12:50
13:05
699 км.
15 ч. 8 мин.
Зайцевка
14:15
14:17
764 км.
16 ч. 33 мин.
Кутейниково
15:00
15:03
801 км.
17 ч. 18 мин.
Миллерово
15:54
15:56
856 км.
18 ч. 12 мин.
Каменская
17:20
17:22
922 км.
19 ч. 38 мин.
Лихая
17:51
18:05
941 км.
20 ч. 9 мин.
Зверево
18:34
18:36
957 км.
20 ч. 52 мин.
Сулин
18:56
18:58
972 км.
21 ч. 14 мин.
Шахтная
19:36
19:38
990 км.
21 ч. 54 мин.
Новочеркасск
20:29
20:31
1026 км.
22 ч. 47 мин.
Ростов
Главный
21:41
22:07
1064 км.
23 ч. 59 мин.
Кущевка
23:15
23:17
1138 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Тихорецкая
00:28
00:30
1225 км.
1 д. 2 ч. 46 мин.
Кавказская
01:26
02:16
1283 км.
1 д. 3 ч. 44 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
03:16
03:18
1348 км.
1 д. 5 ч. 34 мин.
Невинномысская
04:20
04:25
1425 км.
1 д. 6 ч. 38 мин.
Минеральные Воды
05:36
07:00
1529 км.
1 д. 7 ч. 54 мин.
Георгиевск
07:30
07:33
1556 км.
1 д. 9 ч. 48 мин.
Прохладная
08:33
08:51
1621 км.
1 д. 10 ч. 51 мин.
Котляревская
09:16
09:18
1635 км.
1 д. 11 ч. 34 мин.
Докшукино
09:39
09:41
1652 км.
1 д. 11 ч. 57 мин.
Нальчик
10:10
1673 км.
1 д. 12 ч. 28 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Нальчик Распечатать расписание поезда