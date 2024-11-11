Маршрут следования и продажа билетов
14:28
1 д. 4 ч. 31 мин.
18:59
17
Маршрут следования поезда 144Ч Москва — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
14:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
17:09
17:14
181 км.
2 ч. 41 мин.
Мичуринск
Воронежский
19:44
19:47
379 км.
5 ч. 16 мин.
Грязи
Воронежские
20:31
20:34
435 км.
6 ч. 3 мин.
Воронеж 1
22:07
22:42
538 км.
7 ч. 39 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:22
00:27
618 км.
9 ч. 54 мин.
Россошь
02:02
02:17
706 км.
11 ч. 34 мин.
Лихая
05:53
06:12
935 км.
15 ч. 25 мин.
Ростов
Главный
08:50
09:06
1045 км.
18 ч. 22 мин.
Тихорецкая
11:39
11:45
1200 км.
21 ч. 11 мин.
Кавказская
12:35
13:10
1258 км.
22 ч. 7 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
14:14
14:21
1323 км.
23 ч. 46 мин.
Невинномысская
15:23
15:29
1400 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Минеральные Воды
16:48
17:30
1504 км.
1 д. 2 ч. 20 мин.
Пятигорск
18:01
18:06
1524 км.
1 д. 3 ч. 33 мин.
Ессентуки
18:24
18:29
1540 км.
1 д. 3 ч. 56 мин.
Кисловодск
18:59
1559 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Кисловодск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Ехал на этом поезде, понравились удобные койки и комфортное купе, но работа обслуживающего персонала оставляет желать лучшего, попросил чай, но пока его донесли он успел остыть, а так в целом всё нормально
Не первый раз еду на поезде №144Ч часто приходится ездить на работу, езжу с Ростова-на-дону в Кисловодск по работе, проблем не возникало езжу на данном поезде с удовольствием добираюсь до рабочего места.
В поезде не просто еду по направлению, а еду с комфортом. Все сверкает и благоухает, не то что раньше, грязь, пьянки, проводница накрашенная химическим карандашом. Изменения в лучшую сторону и это все говорят.
Поездка прошла спокойно и хорошо. У нас была очень внимательная проводница, которая следила за чистотой и всячески старалась нам услужить. Я не пожалела, что села на этот поезд.
Проводница Ирина (отчество не помню) показала себя, как эталонный работник поезда. Очень благодарна ей за внимательное отношение и заботу о нашем комфорте. Я ехала с мужем и 2 детьми в купе. За время поездки 2 раза делали уборку.
Плацкарт, сентябрь 2021. Поездка прошла хорошо. Напрягали только пассажиры, которые любят громко поговорить. Это мешает другим уединиться и подремать.
Проводники были отличными, обслуживание в поезде – тоже отличное! Туалет только был грязный, не понимаю почему. В самом вагоне было чисто. Бумага то появлялась, то исчезала.
В некоторых местах по дороге вагон так сильно болтало, что мне казалось, что он сойдет с рельс!!! Доехали только чудом. Причем до этого ехала на этом же поезде – вроде бы так не болтало. Видимо такой разболтанный вагон попался.
Спасибо за хорошую поездку, особенно нашим проводницам. Поезд теплый (я очень боялась, что замерзну). Спать было комфортно и проветривалось все хорошо.