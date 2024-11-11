Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 049А Санкт-Петербург — Кисловодск.
Маршрут следования поезда 049А Санкт-Петербург — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
13:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
15:10
15:11
116 км.
1 ч. 15 мин.
Малая Вишера
15:36
15:37
159 км.
1 ч. 41 мин.
Окуловка
16:26
16:52
240 км.
2 ч. 31 мин.
Бологое-Московское
17:33
17:35
310 км.
3 ч. 38 мин.
Тверь
19:07
19:09
470 км.
5 ч. 12 мин.
Москва
Восточный Вокзал
22:35
22:56
632 км.
8 ч. 40 мин.
Ожерелье
01:02
01:29
745 км.
11 ч. 7 мин.
Узловая 1
Московской жд
03:11
03:15
837 км.
13 ч. 16 мин.
Ефремов
04:55
04:57
929 км.
15 ч. 0 мин.
Елец
06:13
06:44
995 км.
16 ч. 18 мин.
Липецк
07:51
07:56
1065 км.
17 ч. 56 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:12
10:16
1176 км.
20 ч. 17 мин.
Колодезная
10:46
10:48
1208 км.
20 ч. 51 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:30
11:35
1251 км.
21 ч. 35 мин.
Евдаково
12:14
12:16
1281 км.
22 ч. 19 мин.
Подгорное
13:02
13:04
1318 км.
23 ч. 7 мин.
Россошь
13:38
13:54
1342 км.
23 ч. 43 мин.
Митрофановка
14:48
14:50
1366 км.
1 д. 0 ч. 53 мин.
Зайцевка
15:28
15:30
1408 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Кутейниково
16:05
16:07
1445 км.
1 д. 2 ч. 10 мин.
Миллерово
17:00
17:02
1500 км.
1 д. 3 ч. 5 мин.
Каменская
17:57
17:59
1566 км.
1 д. 4 ч. 2 мин.
Зверево
19:14
19:16
1601 км.
1 д. 5 ч. 19 мин.
Сулин
19:40
19:42
1616 км.
1 д. 5 ч. 45 мин.
Шахтная
20:46
20:48
1634 км.
1 д. 6 ч. 51 мин.
Новочеркасск
22:03
22:05
1670 км.
1 д. 8 ч. 8 мин.
Ростов
Главный
22:55
23:17
1708 км.
1 д. 9 ч. 0 мин.
Кущевка
00:26
00:28
1782 км.
1 д. 10 ч. 31 мин.
Крыловская
01:00
01:02
1815 км.
1 д. 11 ч. 5 мин.
Тихорецкая
01:45
01:48
1868 км.
1 д. 11 ч. 50 мин.
Кавказская
02:43
03:15
1926 км.
1 д. 12 ч. 48 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
04:14
04:20
1991 км.
1 д. 14 ч. 19 мин.
Невинномысская
05:20
05:38
2068 км.
1 д. 15 ч. 25 мин.
Минеральные Воды
07:20
08:17
2172 км.
1 д. 17 ч. 25 мин.
Пятигорск
08:48
08:53
2192 км.
1 д. 18 ч. 53 мин.
Ессентуки
09:12
09:16
2208 км.
1 д. 19 ч. 17 мин.
Кисловодск
09:45
2227 км.
1 д. 19 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Цена и условия полностью соответствуют друг другу. Проводники вежливые и обходительные. В купе чистота и порядок. Не душно! Полки удобные и мягкие. Нареканий к постельному белью и сервису нет!
Нормальный вагон. Везде убрано и чисто, в том числе во всех туалетах. На протяжении всего пути следования проводники на должном уровне поддерживали порядок! На все просьбы откликались мгновенно.
Отличный быстрый поезд. Едет быстро, не трясет. Можно отлично выспаться и отдохнуть. Нигде долго не стоит. В вагоне порядок и уют. Проводники компетентны. Все вопросы, что в их силах, решают оперативно и профессионально.
Я понимаю, что в нашей стране людей не уважают, как класс. Но вашу же мать. Почему у вас так грязно в туалетах? И это не единичный случай, я не впервые вынуждена пользоваться услугами нашей всеми уважаемой (но не мной) РЖД. И я не в первый раз уже вижу и понимаю, что дело тут даже не в проводницах, они как раз-таких делают свое дело еще относительно добросовестно. Дело в расхлябанности тех, кто делает уборку в депо и на местах стоянок. Вы просто банально не можете сделать нормальную уборку санузла. Не говоря уже о кофрах и дорожках. Разочарована.
Добрый вечер! Спасибо большое за поездку, нам все очень понравилось. Очень белоснежное белье, которое нам выдали, я была удивлена. Проводнику Татьяне отдельное спасибо за помощь)
Довелось ехать на этом поезде 12.08.2021 и могу смело утверждать, что поезд стоит своих денег. Чистота и порядок. Светлые вагоны. Большое спасибо за поездку.
Ехали с ребенком в Кисловодск на лечение, поезд понравился. Рекомендуем
периодически ездим на сборы в кисловодск с командой. приличный и комфортный поезд, сколько раз ездили на нем, нареканий не было