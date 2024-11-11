Поезд 049А Санкт-Петербург — Кисловодск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:55

Санкт-Петербург

1 д. 19 ч. 50 мин.

09:45

Кисловодск

38

Маршрут следования поезда 049А Санкт-Петербург — Кисловодск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Санкт-Петербург — Кисловодск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Санкт-Петербург
Московский Вокзал

13:55

0 км.

0 ч. 0 мин.

Чудово-Московское

15:10

1 мин.

15:11

116 км.

1 ч. 15 мин.

Малая Вишера

15:36

1 мин.

15:37

159 км.

1 ч. 41 мин.

Окуловка

16:26

26 мин.

16:52

240 км.

2 ч. 31 мин.

Бологое-Московское

17:33

2 мин.

17:35

310 км.

3 ч. 38 мин.

Тверь

19:07

2 мин.

19:09

470 км.

5 ч. 12 мин.

Москва
Восточный Вокзал

22:35

21 мин.

22:56

632 км.

8 ч. 40 мин.

Ожерелье

01:02

27 мин.

01:29

745 км.

11 ч. 7 мин.

Узловая 1
Московской жд

03:11

4 мин.

03:15

837 км.

13 ч. 16 мин.

Ефремов

04:55

2 мин.

04:57

929 км.

15 ч. 0 мин.

Елец

06:13

31 мин.

06:44

995 км.

16 ч. 18 мин.

Липецк

07:51

5 мин.

07:56

1065 км.

17 ч. 56 мин.

Придача
Воронеж-Южный

10:12

4 мин.

10:16

1176 км.

20 ч. 17 мин.

Колодезная

10:46

2 мин.

10:48

1208 км.

20 ч. 51 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

11:30

5 мин.

11:35

1251 км.

21 ч. 35 мин.

Евдаково

12:14

2 мин.

12:16

1281 км.

22 ч. 19 мин.

Подгорное

13:02

2 мин.

13:04

1318 км.

23 ч. 7 мин.

Россошь

13:38

16 мин.

13:54

1342 км.

23 ч. 43 мин.

Митрофановка

14:48

2 мин.

14:50

1366 км.

1 д. 0 ч. 53 мин.

Зайцевка

15:28

2 мин.

15:30

1408 км.

1 д. 1 ч. 33 мин.

Кутейниково

16:05

2 мин.

16:07

1445 км.

1 д. 2 ч. 10 мин.

Миллерово

17:00

2 мин.

17:02

1500 км.

1 д. 3 ч. 5 мин.

Каменская

17:57

2 мин.

17:59

1566 км.

1 д. 4 ч. 2 мин.

Зверево

19:14

2 мин.

19:16

1601 км.

1 д. 5 ч. 19 мин.

Сулин

19:40

2 мин.

19:42

1616 км.

1 д. 5 ч. 45 мин.

Шахтная

20:46

2 мин.

20:48

1634 км.

1 д. 6 ч. 51 мин.

Новочеркасск

22:03

2 мин.

22:05

1670 км.

1 д. 8 ч. 8 мин.

Ростов
Главный

22:55

22 мин.

23:17

1708 км.

1 д. 9 ч. 0 мин.

Кущевка

00:26

2 мин.

00:28

1782 км.

1 д. 10 ч. 31 мин.

Крыловская

01:00

2 мин.

01:02

1815 км.

1 д. 11 ч. 5 мин.

Тихорецкая

01:45

3 мин.

01:48

1868 км.

1 д. 11 ч. 50 мин.

Кавказская

02:43

32 мин.

03:15

1926 км.

1 д. 12 ч. 48 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

04:14

6 мин.

04:20

1991 км.

1 д. 14 ч. 19 мин.

Невинномысская

05:20

18 мин.

05:38

2068 км.

1 д. 15 ч. 25 мин.

Минеральные Воды

07:20

57 мин.

08:17

2172 км.

1 д. 17 ч. 25 мин.

Пятигорск

08:48

5 мин.

08:53

2192 км.

1 д. 18 ч. 53 мин.

Ессентуки

09:12

4 мин.

09:16

2208 км.

1 д. 19 ч. 17 мин.

Кисловодск

09:45

2227 км.

1 д. 19 ч. 50 мин.

Информация о поезде 049А

Планируете поездку по маршруту Санкт-Петербург — Кисловодск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 049А. Этот поезд отправляется со станции Санкт-Петербург в 13:55 и прибывает на конечную станцию Кисловодск в 09:45. Вся дорога занимает 1 д. 19 ч. 50 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 22 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 049А

Количество остановок поезда:

38 станций

Самая длинная остановка:

57 мин. – станция Минеральные Воды

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Валентина

    Цена и условия полностью соответствуют друг другу. Проводники вежливые и обходительные. В купе чистота и порядок. Не душно! Полки удобные и мягкие. Нареканий к постельному белью и сервису нет!

  2. Петр

    Нормальный вагон. Везде убрано и чисто, в том числе во всех туалетах. На протяжении всего пути следования проводники на должном уровне поддерживали порядок! На все просьбы откликались мгновенно.

  3. Михаил

    Отличный быстрый поезд. Едет быстро, не трясет. Можно отлично выспаться и отдохнуть. Нигде долго не стоит. В вагоне порядок и уют. Проводники компетентны. Все вопросы, что в их силах, решают оперативно и профессионально.

  4. Катишь

    Я понимаю, что в нашей стране людей не уважают, как класс. Но вашу же мать. Почему у вас так грязно в туалетах? И это не единичный случай, я не впервые вынуждена пользоваться услугами нашей всеми уважаемой (но не мной) РЖД. И я не в первый раз уже вижу и понимаю, что дело тут даже не в проводницах, они как раз-таких делают свое дело еще относительно добросовестно. Дело в расхлябанности тех, кто делает уборку в депо и на местах стоянок. Вы просто банально не можете сделать нормальную уборку санузла. Не говоря уже о кофрах и дорожках. Разочарована.

  5. Екатерина

    Добрый вечер! Спасибо большое за поездку, нам все очень понравилось. Очень белоснежное белье, которое нам выдали, я была удивлена. Проводнику Татьяне отдельное спасибо за помощь)

  6. Артур Игнатюк

    Довелось ехать на этом поезде 12.08.2021 и могу смело утверждать, что поезд стоит своих денег. Чистота и порядок. Светлые вагоны. Большое спасибо за поездку.

  7. МАША

    Ехали с ребенком в Кисловодск на лечение, поезд понравился. Рекомендуем

  8. Просто Светка

    периодически ездим на сборы в кисловодск с командой. приличный и комфортный поезд, сколько раз ездили на нем, нареканий не было

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
