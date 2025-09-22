Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 227Й Самара — Кисловодск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
21:46
1 д. 16 ч. 29 мин.
14:15
32
Маршрут следования поезда 227Й Самара — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
21:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чапаевск
22:25
22:27
36 км.
0 ч. 39 мин.
Сызрань 1
23:54
23:59
120 км.
2 ч. 8 мин.
Кузнецк
01:34
01:39
245 км.
3 ч. 48 мин.
Пенза 1
03:06
03:49
351 км.
5 ч. 20 мин.
Колышлей
05:02
05:04
415 км.
7 ч. 16 мин.
Сердобск
05:40
05:42
449 км.
7 ч. 54 мин.
Ртищево 1
06:35
06:45
484 км.
8 ч. 49 мин.
Аркадак
07:38
07:40
524 км.
9 ч. 52 мин.
Балашов
Пассажирский
08:38
09:08
574 км.
10 ч. 52 мин.
Поворино
11:14
11:29
646 км.
13 ч. 28 мин.
Новохоперск
12:13
12:15
695 км.
14 ч. 27 мин.
Таловая
13:28
13:33
753 км.
15 ч. 42 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:29
15:46
839 км.
17 ч. 43 мин.
Россошь
17:32
17:47
927 км.
19 ч. 46 мин.
Кутейниково
19:38
20:07
1029 км.
21 ч. 52 мин.
Миллерово
20:56
21:14
1084 км.
23 ч. 10 мин.
Каменская
22:15
22:17
1150 км.
1 д. 0 ч. 29 мин.
Лихая
22:40
23:02
1169 км.
1 д. 0 ч. 54 мин.
Зверево
23:29
23:31
1185 км.
1 д. 1 ч. 43 мин.
Шахтная
00:27
00:29
1218 км.
1 д. 2 ч. 41 мин.
Новочеркасск
01:10
01:31
1254 км.
1 д. 3 ч. 24 мин.
Ростов
Главный
02:19
02:41
1292 км.
1 д. 4 ч. 33 мин.
Кущевка
04:08
04:14
1366 км.
1 д. 6 ч. 22 мин.
Тихорецкая
05:36
05:41
1453 км.
1 д. 7 ч. 50 мин.
Кавказская
06:41
06:59
1511 км.
1 д. 8 ч. 55 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
08:07
08:12
1576 км.
1 д. 10 ч. 21 мин.
Невинномысская
09:18
09:23
1653 км.
1 д. 11 ч. 32 мин.
Минеральные Воды
11:49
12:39
1757 км.
1 д. 14 ч. 3 мин.
Пятигорск
13:16
13:21
1777 км.
1 д. 15 ч. 30 мин.
Ессентуки
13:40
13:45
1793 км.
1 д. 15 ч. 54 мин.
Кисловодск
14:15
1812 км.
1 д. 16 ч. 29 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Самара → Кисловодск Распечатать расписание поезда