Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 121С Владикавказ — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
06:30
1 д. 22 ч. 31 мин.
05:01
36
Маршрут следования поезда 121С Владикавказ — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владикавказ — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владикавказ
06:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беслан
07:00
07:28
21 км.
0 ч. 30 мин.
Котляревская
08:23
08:30
82 км.
1 ч. 53 мин.
Прохладная
08:49
09:08
96 км.
2 ч. 19 мин.
Аполлонская
09:42
09:44
135 км.
3 ч. 12 мин.
Георгиевск
10:10
10:14
161 км.
3 ч. 40 мин.
Минеральные Воды
10:50
11:24
188 км.
4 ч. 20 мин.
Невинномысская
12:45
12:51
292 км.
6 ч. 15 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
13:48
13:55
369 км.
7 ч. 18 мин.
Кавказская
14:46
15:18
434 км.
8 ч. 16 мин.
Тихорецкая
16:11
16:14
492 км.
9 ч. 41 мин.
Кущевка
17:28
17:30
579 км.
10 ч. 58 мин.
Ростов
Главный
18:46
19:04
653 км.
12 ч. 16 мин.
Новочеркасск
20:08
20:10
691 км.
13 ч. 38 мин.
Шахтная
20:58
21:00
727 км.
14 ч. 28 мин.
Сулин
21:31
21:33
745 км.
15 ч. 1 мин.
Зверево
21:55
21:57
760 км.
15 ч. 25 мин.
Лихая
22:19
22:28
776 км.
15 ч. 49 мин.
Каменская
22:55
22:57
795 км.
16 ч. 25 мин.
Миллерово
23:48
23:50
861 км.
17 ч. 18 мин.
Кутейниково
00:40
00:42
916 км.
18 ч. 10 мин.
Зайцевка
01:23
01:25
953 км.
18 ч. 53 мин.
Россошь
02:29
03:19
1018 км.
19 ч. 59 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:51
04:54
1106 км.
22 ч. 21 мин.
Придача
Воронеж-Южный
06:07
06:12
1181 км.
23 ч. 37 мин.
Усмань
07:54
07:56
1238 км.
1 д. 1 ч. 24 мин.
Липецк
09:24
09:44
1300 км.
1 д. 2 ч. 54 мин.
Елец
11:00
11:34
1370 км.
1 д. 4 ч. 30 мин.
Ефремов
13:10
13:12
1436 км.
1 д. 6 ч. 40 мин.
Узловая 1
Московской жд
15:32
15:36
1528 км.
1 д. 9 ч. 2 мин.
Тула
Московский Вокзал
16:56
17:23
1574 км.
1 д. 10 ч. 26 мин.
Москва
Курский Вокзал
20:44
21:21
1747 км.
1 д. 14 ч. 14 мин.
Тверь
23:40
23:42
1909 км.
1 д. 17 ч. 10 мин.
Вышний Волочек
00:54
00:55
2025 км.
1 д. 18 ч. 24 мин.
Бологое-Московское
01:25
01:43
2068 км.
1 д. 18 ч. 55 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:01
2378 км.
1 д. 22 ч. 31 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Владикавказ → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ничего не могу плохого сказать про этот поезд. Температура была комфортной, проводницы хорошо обслуживали и никаких претензий на их счет нет. Может только что цена высоковата, но за 2 суток езды тоже норм.
Двери работают хорошо (это для меня очень важно после одной предыдущей поездки), в вагоне чисто, в туалете тоже. Все принадлежности на месте. Единственная проблемка, если ее так можно назвать, была только с тем, что когда зашла – на моем месте была неубранная койка от предыдущего пассажира.
Поездка прошла идеально. Поезд стоит своих денег, рекомендую.
Ехала 20 августа 2021 в 9 вагоне было все супер!!! Проводницы очень внимательные и улыбчивые. Если бы еще можно было выбирать соседей попутчиков, то вообще было бы идеально.
Хороший поезд и чистые вагоны. Я ехала с дочкой. Поездка довольно долгая, но она выдержала (только под конец уже ёрзала туда-сюда). Проводницы умеют общаться с детьми. 10 из 10.
Раньше, лет 7 назад, этот поезд был добитой рухлятью. Сейчас он очень преобразился и поновел. Проводники тоже видно, что уже распрощались с наследием СССР.