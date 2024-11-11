Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 061С Нальчик — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нальчик — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нальчик
19:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Докшукино
19:39
19:44
21 км.
0 ч. 34 мин.
Котляревская
20:06
20:08
38 км.
1 ч. 1 мин.
Прохладная
20:28
20:32
52 км.
1 ч. 23 мин.
Аполлонская
21:07
21:09
91 км.
2 ч. 2 мин.
Георгиевск
21:32
21:34
117 км.
2 ч. 27 мин.
Минеральные Воды
21:59
23:10
144 км.
2 ч. 54 мин.
Невинномысская
00:31
00:36
248 км.
5 ч. 26 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
01:33
01:49
325 км.
6 ч. 28 мин.
Кавказская
02:43
03:03
390 км.
7 ч. 38 мин.
Тихорецкая
03:52
03:54
448 км.
8 ч. 47 мин.
Крыловская
04:41
04:48
501 км.
9 ч. 36 мин.
Кущевка
05:20
05:27
534 км.
10 ч. 15 мин.
Ростов
Главный
06:39
07:08
608 км.
11 ч. 34 мин.
Новочеркасск
08:37
08:39
646 км.
13 ч. 32 мин.
Шахтная
09:17
09:19
682 км.
14 ч. 12 мин.
Сулин
09:54
09:56
700 км.
14 ч. 49 мин.
Зверево
10:18
10:20
715 км.
15 ч. 13 мин.
Лихая
10:47
11:04
731 км.
15 ч. 42 мин.
Каменская
11:31
11:33
750 км.
16 ч. 26 мин.
Глубокая
11:55
11:56
772 км.
16 ч. 50 мин.
Миллерово
12:32
12:34
816 км.
17 ч. 27 мин.
Кутейниково
13:26
13:28
871 км.
18 ч. 21 мин.
Зайцевка
14:03
14:05
908 км.
18 ч. 58 мин.
Митрофановка
14:39
14:41
950 км.
19 ч. 34 мин.
Россошь
15:08
15:23
974 км.
20 ч. 3 мин.
Подгорное
15:45
15:47
998 км.
20 ч. 40 мин.
Евдаково
16:25
16:45
1035 км.
21 ч. 20 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:23
17:26
1065 км.
22 ч. 18 мин.
Колодезная
18:13
18:15
1108 км.
23 ч. 8 мин.
Придача
Воронеж-Южный
18:47
18:52
1140 км.
23 ч. 42 мин.
Усмань
20:11
20:13
1197 км.
1 д. 1 ч. 6 мин.
Липецк
21:26
21:31
1259 км.
1 д. 2 ч. 21 мин.
Елец
22:42
23:13
1329 км.
1 д. 3 ч. 37 мин.
Ефремов
00:32
00:34
1395 км.
1 д. 5 ч. 27 мин.
Узловая 1
Московской жд
02:15
02:17
1487 км.
1 д. 7 ч. 10 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
06:18
1684 км.
1 д. 11 ч. 13 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехали на поезде Эльбрус 10.03.2021. Скажу так, что можно было бы и получше все обустроить. В вагоне не работал туалет – это раз. Даже из неработающего туалета воняло – это два. Сам по себе наш вагон был такой, что казалось, будто он через пару километров просто сам развалится по дороге и мы не доедем. Но доехали и на том спасибо
Обычный поезд, ничего лишнего. Нормальные проводники, я бы не придирался.
Не понравилось, что в вагоне воняло сигаретами. Я сама не курящая и не переношу запах сигарет, поэтому для меня этот момент был очень неприятен. Кроме этого в туалете отсутствовало мыло. Было еще много мелких моментов, но у меня нет желания их перечислять.
Было мало розеток!!!!!!!!!! Если не проводите розетки, кидайте хотя бы удлиннители на пол. Сейчас у всех по несколько телефонов и других гаджетов. Чем и когда их подзаряжать?
Добрый день! В вагоне было очень чисто и приятно ехать. Вежливый персонал и настоящий кипяток. В мою молодость было гораздо хуже, чем сейчас. Спасибо всем за работу.