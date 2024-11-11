Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 033С Владикавказ — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
17:55
1 д. 12 ч. 23 мин.
06:18
37
Маршрут следования поезда 033С Владикавказ — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владикавказ — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владикавказ
17:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беслан
18:33
19:03
21 км.
0 ч. 38 мин.
Котляревская
19:54
19:56
82 км.
1 ч. 59 мин.
Прохладная
20:16
20:20
96 км.
2 ч. 21 мин.
Аполлонская
20:53
20:55
135 км.
2 ч. 58 мин.
Георгиевск
21:17
21:19
161 км.
3 ч. 22 мин.
Минеральные Воды
21:44
23:10
188 км.
3 ч. 49 мин.
Невинномысская
00:31
00:36
292 км.
6 ч. 36 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
01:33
01:49
369 км.
7 ч. 38 мин.
Кавказская
02:43
03:03
434 км.
8 ч. 48 мин.
Тихорецкая
03:52
03:54
492 км.
9 ч. 57 мин.
Крыловская
04:41
04:48
545 км.
10 ч. 46 мин.
Кущевка
05:20
05:27
578 км.
11 ч. 25 мин.
Ростов
Главный
06:39
07:08
652 км.
12 ч. 44 мин.
Новочеркасск
08:37
08:39
690 км.
14 ч. 42 мин.
Шахтная
09:17
09:19
726 км.
15 ч. 22 мин.
Сулин
09:54
09:56
744 км.
15 ч. 59 мин.
Зверево
10:18
10:20
759 км.
16 ч. 23 мин.
Лихая
10:47
11:04
775 км.
16 ч. 52 мин.
Каменская
11:31
11:33
794 км.
17 ч. 36 мин.
Глубокая
11:55
11:56
816 км.
18 ч. 0 мин.
Миллерово
12:32
12:34
860 км.
18 ч. 37 мин.
Кутейниково
13:26
13:28
915 км.
19 ч. 31 мин.
Зайцевка
14:03
14:05
952 км.
20 ч. 8 мин.
Митрофановка
14:39
14:41
994 км.
20 ч. 44 мин.
Россошь
15:08
15:23
1018 км.
21 ч. 13 мин.
Подгорное
15:45
15:47
1042 км.
21 ч. 50 мин.
Евдаково
16:25
16:45
1079 км.
22 ч. 30 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:23
17:26
1109 км.
23 ч. 28 мин.
Колодезная
18:13
18:15
1152 км.
1 д. 0 ч. 18 мин.
Придача
Воронеж-Южный
18:47
18:52
1184 км.
1 д. 0 ч. 52 мин.
Усмань
20:11
20:13
1241 км.
1 д. 2 ч. 16 мин.
Липецк
21:26
21:31
1303 км.
1 д. 3 ч. 31 мин.
Елец
22:42
23:13
1373 км.
1 д. 4 ч. 47 мин.
Ефремов
00:32
00:34
1439 км.
1 д. 6 ч. 37 мин.
Узловая 1
Московской жд
02:15
02:17
1531 км.
1 д. 8 ч. 20 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
06:18
1728 км.
1 д. 12 ч. 23 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
В процессе поездки было некомфортно. Столько пыли летало в воздухе, а так как я аллергик, мне это было вдвойне тяжело переносить. Не знаю как другие, но у меня сопли были просто рекой всю дорогу. Жесть.
Поездка прошла хорошо, ехал из Армавира.
Раз на раз не приходится. Ездила несколько раз. Если попадется хороший вагон, то поездка пройдет комфортно. Если попадется старый раздолбанный вагон – терпите. Стоимость билетов за последний год сильно выросла, но вот качество почему-то нет. Что делать?
Очень удобное время прибытия в Москву. Много раз ездил на этом поезде, очень редко опаздывает.
Ехали на нем в 14 сентября 2021 в 4 вагоне. Почему-то бал запах кошачьей мочи. Воняло на все купе и проводник только развела руками. Пришлось сутки ехать и нюхать этот отвратный запах. Были очень разочарованы поездкой.
Очень многое зависит от людей (проводников). Один раз ехала – проводница была не в духе, не понравилось. Во второй раз ехала, наш вагон обслуживала молодая приветливая девочка. Впечатление о поездке осталось только положительное.