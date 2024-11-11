Поезд 117Е Челябинск — Кисловодск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:10

Челябинск

2 д. 11 ч. 33 мин.

05:43

Кисловодск

48

Купить билеты

Маршрут следования поезда 117Е Челябинск — Кисловодск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Челябинск — Кисловодск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Челябинск-Главный

18:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Миасс 1

19:49

2 мин.

19:51

82 км.

1 ч. 39 мин.

Златоуст

21:02

2 мин.

21:04

114 км.

2 ч. 52 мин.

Бердяуш

22:02

1 мин.

22:03

150 км.

3 ч. 52 мин.

Сулея

22:34

2 мин.

22:36

166 км.

4 ч. 24 мин.

Вязовая

23:24

2 мин.

23:26

208 км.

5 ч. 14 мин.

Усть-Катав

23:44

1 мин.

23:45

219 км.

5 ч. 34 мин.

Кропачево

00:14

23 мин.

00:37

234 км.

6 ч. 4 мин.

Уфа

03:20

40 мин.

04:00

367 км.

9 ч. 10 мин.

Аксаково

07:49

2 мин.

07:51

508 км.

13 ч. 39 мин.

Абдулино

08:47

12 мин.

08:59

557 км.

14 ч. 37 мин.

Бугуруслан

10:12

2 мин.

10:14

638 км.

16 ч. 2 мин.

Новоотрадная

11:22

2 мин.

11:24

714 км.

17 ч. 12 мин.

Кинель

12:12

2 мин.

12:14

763 км.

18 ч. 2 мин.

Самара

12:57

46 мин.

13:43

797 км.

18 ч. 47 мин.

Сызрань 1

16:17

5 мин.

16:22

906 км.

22 ч. 7 мин.

Кузнецк

18:10

5 мин.

18:15

1031 км.

1 д. 0 ч. 0 мин.

Пенза 1

20:25

40 мин.

21:05

1137 км.

1 д. 2 ч. 15 мин.

Сердобск

23:07

2 мин.

23:09

1236 км.

1 д. 4 ч. 57 мин.

Ртищево 1

00:04

11 мин.

00:15

1271 км.

1 д. 5 ч. 54 мин.

Аркадак

01:08

2 мин.

01:10

1311 км.

1 д. 6 ч. 58 мин.

Балашов
Пассажирский

02:01

23 мин.

02:24

1361 км.

1 д. 7 ч. 51 мин.

Поворино

04:16

15 мин.

04:31

1433 км.

1 д. 10 ч. 6 мин.

Новохоперск

05:17

2 мин.

05:19

1482 км.

1 д. 11 ч. 7 мин.

Таловая

06:15

2 мин.

06:17

1540 км.

1 д. 12 ч. 5 мин.

Бобров

07:02

2 мин.

07:04

1587 км.

1 д. 12 ч. 52 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

08:00

43 мин.

08:43

1627 км.

1 д. 13 ч. 50 мин.

Россошь

10:37

23 мин.

11:00

1715 км.

1 д. 16 ч. 27 мин.

Митрофановка

11:33

2 мин.

11:35

1739 км.

1 д. 17 ч. 23 мин.

Кантемировка

12:08

2 мин.

12:10

1771 км.

1 д. 17 ч. 58 мин.

Чертково

12:50

2 мин.

12:52

1812 км.

1 д. 18 ч. 40 мин.

Миллерово

13:42

2 мин.

13:44

1865 км.

1 д. 19 ч. 32 мин.

Каменская

14:45

2 мин.

14:47

1931 км.

1 д. 20 ч. 35 мин.

Лихая

15:10

25 мин.

15:35

1950 км.

1 д. 21 ч. 0 мин.

Зверево

16:02

2 мин.

16:04

1966 км.

1 д. 21 ч. 52 мин.

Сулин

16:22

2 мин.

16:24

1981 км.

1 д. 22 ч. 12 мин.

Шахтная

17:40

2 мин.

17:42

1999 км.

1 д. 23 ч. 30 мин.

Новочеркасск

18:26

2 мин.

18:28

2035 км.

2 д. 0 ч. 16 мин.

Ростов
Главный

19:38

23 мин.

20:01

2073 км.

2 д. 1 ч. 28 мин.

Кущевка

21:18

3 мин.

21:21

2147 км.

2 д. 3 ч. 8 мин.

Тихорецкая

22:40

2 мин.

22:42

2234 км.

2 д. 4 ч. 30 мин.

Кавказская

23:37

15 мин.

23:52

2292 км.

2 д. 5 ч. 27 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

00:59

3 мин.

01:02

2357 км.

2 д. 6 ч. 49 мин.

Невинномысская

02:06

5 мин.

02:11

2434 км.

2 д. 7 ч. 56 мин.

Минеральные Воды

03:25

45 мин.

04:10

2538 км.

2 д. 9 ч. 15 мин.

Пятигорск

04:42

5 мин.

04:47

2558 км.

2 д. 10 ч. 32 мин.

Ессентуки

05:07

5 мин.

05:12

2574 км.

2 д. 10 ч. 57 мин.

Кисловодск

05:43

2593 км.

2 д. 11 ч. 33 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Челябинск → Кисловодск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Челябинск и Кисловодск

Информация о поезде 117Е

Планируете поездку по маршруту Челябинск — Кисловодск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 117Е. Этот поезд отправляется со станции Челябинск в 18:10 и прибывает на конечную станцию Кисловодск в 05:43. Вся дорога занимает 2 д. 11 ч. 33 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 43 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 117Е

Количество остановок поезда:

48 станций

Самая длинная остановка:

46 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Анна Валерьевна Круц

    Всем привет – сразу к делу. Понравилось что проводницы умеют общаться с пассажирами и быть услужливыми. Не понравилась цена на билет. На мой взгляд она сильно завышена. Также жирный минус за то что только 1(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) розетка в купе! Вы там упали с потолка? Сейчас у каждого есть телефон. И каждый стремится зарядить его по дороге, так как сеть работает плохо и батарея быстро садится. Вывод один – возите удлиннители с собой.

    Ответить
  2. Гоша

    Хороший поезд с современными вагонами, в которых есть все необходимое.

    Ответить
  3. Светлана Мартынюк

    Спасибо за приятное времяпровождение в пути! Поезд очень понравился. Естественно проблема бывает не всегда в самом поезде, есть еще и пассажиры, которые тоже кто чем занимаются.

    Ответить
  4. Виталий Кравченко

    Уровень обслуживания на 5+. Поезд комфортный, поездка проходит незаметно, даже не смотря на то, что ехать чуть более суток. Люблю его за минимальное количество остановок. Не перевариваю, когда состав стоит по часу и останавливается каждые 30 минут.

    Ответить
  5. Алла Николаевна

    Купе и плацкарт не сильно отличаются по стоимости, однако по комфорту – конечно лучше взять купейный билет. Я брала именно его и не пожалела. Хорошие розетки, телефон подзаряжался очень быстро.

    Ответить
  6. СтёПЫЧ

    Поездка – ОГОНЬ!!!! Быстро и четко. Кажется что поезд вообще без остановок доехал до Москвы.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 117Е:

https://povagonam.ru/
билеты онлайн