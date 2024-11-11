Маршрут следования и продажа билетов
18:10
2 д. 11 ч. 33 мин.
05:43
48
Маршрут следования поезда 117Е Челябинск — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
18:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Миасс 1
19:49
19:51
82 км.
1 ч. 39 мин.
Златоуст
21:02
21:04
114 км.
2 ч. 52 мин.
Бердяуш
22:02
22:03
150 км.
3 ч. 52 мин.
Сулея
22:34
22:36
166 км.
4 ч. 24 мин.
Вязовая
23:24
23:26
208 км.
5 ч. 14 мин.
Усть-Катав
23:44
23:45
219 км.
5 ч. 34 мин.
Кропачево
00:14
00:37
234 км.
6 ч. 4 мин.
Уфа
03:20
04:00
367 км.
9 ч. 10 мин.
Аксаково
07:49
07:51
508 км.
13 ч. 39 мин.
Абдулино
08:47
08:59
557 км.
14 ч. 37 мин.
Бугуруслан
10:12
10:14
638 км.
16 ч. 2 мин.
Новоотрадная
11:22
11:24
714 км.
17 ч. 12 мин.
Кинель
12:12
12:14
763 км.
18 ч. 2 мин.
Самара
12:57
13:43
797 км.
18 ч. 47 мин.
Сызрань 1
16:17
16:22
906 км.
22 ч. 7 мин.
Кузнецк
18:10
18:15
1031 км.
1 д. 0 ч. 0 мин.
Пенза 1
20:25
21:05
1137 км.
1 д. 2 ч. 15 мин.
Сердобск
23:07
23:09
1236 км.
1 д. 4 ч. 57 мин.
Ртищево 1
00:04
00:15
1271 км.
1 д. 5 ч. 54 мин.
Аркадак
01:08
01:10
1311 км.
1 д. 6 ч. 58 мин.
Балашов
Пассажирский
02:01
02:24
1361 км.
1 д. 7 ч. 51 мин.
Поворино
04:16
04:31
1433 км.
1 д. 10 ч. 6 мин.
Новохоперск
05:17
05:19
1482 км.
1 д. 11 ч. 7 мин.
Таловая
06:15
06:17
1540 км.
1 д. 12 ч. 5 мин.
Бобров
07:02
07:04
1587 км.
1 д. 12 ч. 52 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
08:00
08:43
1627 км.
1 д. 13 ч. 50 мин.
Россошь
10:37
11:00
1715 км.
1 д. 16 ч. 27 мин.
Митрофановка
11:33
11:35
1739 км.
1 д. 17 ч. 23 мин.
Кантемировка
12:08
12:10
1771 км.
1 д. 17 ч. 58 мин.
Чертково
12:50
12:52
1812 км.
1 д. 18 ч. 40 мин.
Миллерово
13:42
13:44
1865 км.
1 д. 19 ч. 32 мин.
Каменская
14:45
14:47
1931 км.
1 д. 20 ч. 35 мин.
Лихая
15:10
15:35
1950 км.
1 д. 21 ч. 0 мин.
Зверево
16:02
16:04
1966 км.
1 д. 21 ч. 52 мин.
Сулин
16:22
16:24
1981 км.
1 д. 22 ч. 12 мин.
Шахтная
17:40
17:42
1999 км.
1 д. 23 ч. 30 мин.
Новочеркасск
18:26
18:28
2035 км.
2 д. 0 ч. 16 мин.
Ростов
Главный
19:38
20:01
2073 км.
2 д. 1 ч. 28 мин.
Кущевка
21:18
21:21
2147 км.
2 д. 3 ч. 8 мин.
Тихорецкая
22:40
22:42
2234 км.
2 д. 4 ч. 30 мин.
Кавказская
23:37
23:52
2292 км.
2 д. 5 ч. 27 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
00:59
01:02
2357 км.
2 д. 6 ч. 49 мин.
Невинномысская
02:06
02:11
2434 км.
2 д. 7 ч. 56 мин.
Минеральные Воды
03:25
04:10
2538 км.
2 д. 9 ч. 15 мин.
Пятигорск
04:42
04:47
2558 км.
2 д. 10 ч. 32 мин.
Ессентуки
05:07
05:12
2574 км.
2 д. 10 ч. 57 мин.
Кисловодск
05:43
2593 км.
2 д. 11 ч. 33 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Всем привет – сразу к делу. Понравилось что проводницы умеют общаться с пассажирами и быть услужливыми. Не понравилась цена на билет. На мой взгляд она сильно завышена. Также жирный минус за то что только 1(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) розетка в купе! Вы там упали с потолка? Сейчас у каждого есть телефон. И каждый стремится зарядить его по дороге, так как сеть работает плохо и батарея быстро садится. Вывод один – возите удлиннители с собой.
Хороший поезд с современными вагонами, в которых есть все необходимое.
Спасибо за приятное времяпровождение в пути! Поезд очень понравился. Естественно проблема бывает не всегда в самом поезде, есть еще и пассажиры, которые тоже кто чем занимаются.
Уровень обслуживания на 5+. Поезд комфортный, поездка проходит незаметно, даже не смотря на то, что ехать чуть более суток. Люблю его за минимальное количество остановок. Не перевариваю, когда состав стоит по часу и останавливается каждые 30 минут.
Купе и плацкарт не сильно отличаются по стоимости, однако по комфорту – конечно лучше взять купейный билет. Я брала именно его и не пожалела. Хорошие розетки, телефон подзаряжался очень быстро.
Поездка – ОГОНЬ!!!! Быстро и четко. Кажется что поезд вообще без остановок доехал до Москвы.