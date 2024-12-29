Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 239Э Махачкала — Ростов-на-Дону. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:40
16 ч. 29 мин.
09:09
18
Маршрут следования поезда 239Э Махачкала — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Махачкала — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Махачкала
16:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кизилюрт
17:43
17:48
57 км.
1 ч. 3 мин.
Хасав-Юрт
18:23
18:26
80 км.
1 ч. 43 мин.
Гудермес
19:24
19:54
119 км.
2 ч. 44 мин.
Червленная
20:30
20:32
143 км.
3 ч. 50 мин.
Ищерская
21:46
21:48
209 км.
5 ч. 6 мин.
Моздок
22:32
22:34
247 км.
5 ч. 52 мин.
Прохладная
23:27
23:57
294 км.
6 ч. 47 мин.
Георгиевск
00:48
00:50
359 км.
8 ч. 8 мин.
Минеральные Воды
01:15
01:49
386 км.
8 ч. 35 мин.
Невинномысская
03:10
03:13
490 км.
10 ч. 30 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
04:10
04:12
567 км.
11 ч. 30 мин.
Гулькевичи
04:53
04:55
619 км.
12 ч. 13 мин.
Кавказская
05:13
05:31
632 км.
12 ч. 33 мин.
Тихорецкая
06:23
06:26
690 км.
13 ч. 43 мин.
Кущевка
07:42
07:44
777 км.
15 ч. 2 мин.
Батайск
08:42
08:48
842 км.
16 ч. 2 мин.
Ростов
Главный
09:09
852 км.
16 ч. 29 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Махачкала → Ростов-на-Дону Распечатать расписание поезда