Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 004М Москва — Кисловодск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 004М Москва — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
08:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
10:33
10:38
181 км.
2 ч. 11 мин.
Мичуринск
Воронежский
12:51
12:56
379 км.
4 ч. 29 мин.
Грязи
Воронежские
13:37
13:42
435 км.
5 ч. 15 мин.
Придача
Воронеж-Южный
15:11
15:16
540 км.
6 ч. 49 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:17
16:32
615 км.
7 ч. 55 мин.
Россошь
18:07
18:12
703 км.
9 ч. 45 мин.
Ростов
Главный
23:37
23:55
1032 км.
15 ч. 15 мин.
Тихорецкая
02:06
02:08
1187 км.
17 ч. 44 мин.
Кавказская
03:01
03:04
1245 км.
18 ч. 39 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
04:00
04:03
1310 км.
19 ч. 38 мин.
Невинномысская
05:00
05:02
1387 км.
20 ч. 38 мин.
Минеральные Воды
06:17
06:43
1491 км.
21 ч. 55 мин.
Пятигорск
07:15
07:20
1511 км.
22 ч. 53 мин.
Ессентуки
07:38
07:43
1527 км.
23 ч. 16 мин.
Кисловодск
08:11
1546 км.
23 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
В целом поездка была неплохой, из минусов, мигала лампочка когда спали и немного мешала спать, из плюсов, удобство и комфорт, ну и конечно то что удалось немного сэкономить на билетах
Поездка в этом поезде оставила приятные впечатления. Проводница не просто красивая, но грамотная девушка, мне понравилась. Она чистоту соблюдает что больница позавидует. Сервис на высоком уровне.
В целом поездкой осталась довольна. Да, вагон обычный, но новый. И видно, что за порядком тут следят постоянно, а не от случая к случаю. Туалеты чистые и отремонтированные. Проводники ведут себя вежливо. Мой вердикт - билет своих денег стоит.
Хороший поезд, нормальный персонал. Ехал из Рязани в Кисловодск 23.09.2021 – никаких нареканий по поездке нет. Из минусов могу отметить мало места для багажа. Если у вас несколько чемоданов, то у вас будет проблема. Если же вы путешествуете с 1-2 сумками, то проблем не будет.
Из плюсов могу отметить отзывчивый персонал и относительную чистоту вагонов. Не работал вайфай. В остальном же особо ничем не отличается от большинства поездов РЖД. Где-то пошарпанный, где-то ушатанный. Ну и стоимость билетов тоже не фонтан. Если бы на процентов 30 была меньше – было бы лучше.
Ехала в Кисловодск из Москвы. Могу отметить чистоту, аккуратные вагоны, чистый туалет (что для меня важно). Двухэтажный, что в диковинку. И влияет на размер окошек – они по сравнению с высотой очень маленькие. Везде есть розетки 220, очень удобно. Мне понравилось
Уже не первая моя поездка на этом поезде, так как часто езжу к родителям на родину в этом направлении. Хочу отметить, что поезд стал чуть быстрее, чем раньше. Доезжаю уже не за 20 часов, а примерно за 16 до места назначения.
Часто семьей ездим на юг этим поездом. Конечно, как и везде есть к чему придраться, если задаться такой целью. Но нам нравится. Если бы еще билеты были подешевле, то вообще цены бы этому поезду не было.