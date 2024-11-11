Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 204Э Москва — Нальчик. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 204Э Москва — Нальчик на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нальчик с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
02:59
03:25
181 км.
3 ч. 9 мин.
Мичуринск
Воронежский
06:17
06:29
379 км.
6 ч. 27 мин.
Грязи
Воронежские
07:30
07:33
435 км.
7 ч. 40 мин.
Воронеж 1
09:02
09:37
538 км.
9 ч. 12 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:20
11:24
618 км.
11 ч. 30 мин.
Россошь
13:03
13:18
706 км.
13 ч. 13 мин.
Каменская
16:55
16:57
917 км.
17 ч. 5 мин.
Лихая
17:30
17:44
936 км.
17 ч. 40 мин.
Ростов
Главный
20:46
21:05
1046 км.
20 ч. 56 мин.
Кущевка
22:38
22:50
1120 км.
22 ч. 48 мин.
Тихорецкая
01:14
01:17
1207 км.
1 д. 1 ч. 24 мин.
Кавказская
02:12
02:30
1265 км.
1 д. 2 ч. 22 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
03:28
03:31
1330 км.
1 д. 3 ч. 38 мин.
Невинномысская
04:33
04:36
1407 км.
1 д. 4 ч. 43 мин.
Минеральные Воды
05:58
06:59
1511 км.
1 д. 7 ч. 8 мин.
Георгиевск
07:29
07:34
1538 км.
1 д. 7 ч. 39 мин.
Прохладная
08:36
08:54
1603 км.
1 д. 8 ч. 46 мин.
Котляревская
09:24
09:27
1617 км.
1 д. 9 ч. 34 мин.
Докшукино
09:49
09:52
1634 км.
1 д. 9 ч. 59 мин.
Нальчик
10:23
1655 км.
1 д. 10 ч. 33 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Нальчик Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ужас дикий ужас. Туалет не мыли со времен Сталина потому что воняет так что весь вагон нюхает всю дорогу. Внутри сплошная антисанитария, вагон по дороге трясется. Проводница видно что старается но недостаточно.
Ну это совсем не дело. Белье новое выдали – да. Но внутри все крючки в купе поломаны, на ободках окон пыли слой столетний, как будто убирались в прошлом году.
Отличный поезд, очень быстро доехали до нашей станции. Проводницы прекрасно себя проявили, не хамили и очень уважительно общались со всеми пассажирами.
Нет ни биотуалета, ни кондиционера! Поезд просто убитый, другого слова не подобрать. Внутри было очень душно. Такое ощущение что вентиляция тоже нифига не работала. Чтобы я еще раз села на такое – ну нафиг. Лучше я переплачу 2 раза, чем на таком поеду.
Про проводников ничего не могу сказать плохого, а вот поезд вообще развалюха. На некоторых участках думал, что вообще развалится и по швам поедет всё. Как такие аварийные составы вообще можно выпускать на линию?!