Расписание поезда Гудермес — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гудермес
18:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Червленная-Узловая
19:03
19:05
15 км.
0 ч. 27 мин.
Червленная
19:20
19:22
24 км.
0 ч. 44 мин.
Терек
19:53
19:55
51 км.
1 ч. 17 мин.
Наурская
20:20
20:32
70 км.
1 ч. 44 мин.
Алпатово
20:46
20:48
79 км.
2 ч. 10 мин.
Ищерская
21:03
21:05
89 км.
2 ч. 27 мин.
Моздок
21:49
22:14
127 км.
3 ч. 13 мин.
Прохладная
23:08
23:38
174 км.
4 ч. 32 мин.
Аполлонская
00:12
00:14
213 км.
5 ч. 36 мин.
Георгиевск
00:36
00:38
239 км.
6 ч. 0 мин.
Минеральные Воды
01:03
02:02
266 км.
6 ч. 27 мин.
Невинномысская
03:23
03:25
370 км.
8 ч. 47 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
04:23
04:28
447 км.
9 ч. 47 мин.
Кавказская
05:23
05:55
512 км.
10 ч. 47 мин.
Тихорецкая
06:50
06:55
570 км.
12 ч. 14 мин.
Кущевка
08:30
08:34
657 км.
13 ч. 54 мин.
Ростов
Главный
09:53
10:39
731 км.
15 ч. 17 мин.
Новочеркасск
11:28
11:30
769 км.
16 ч. 52 мин.
Шахтная
12:59
13:01
805 км.
18 ч. 23 мин.
Сулин
13:30
13:32
823 км.
18 ч. 54 мин.
Зверево
13:54
13:56
838 км.
19 ч. 18 мин.
Лихая
14:35
14:56
854 км.
19 ч. 59 мин.
Каменская
15:23
15:51
873 км.
20 ч. 47 мин.
Миллерово
16:54
17:10
939 км.
22 ч. 18 мин.
Зайцевка
18:32
18:34
1026 км.
23 ч. 56 мин.
Россошь
19:36
20:20
1091 км.
1 д. 1 ч. 0 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:53
22:23
1179 км.
1 д. 3 ч. 17 мин.
Воронеж 1
00:20
01:10
1259 км.
1 д. 5 ч. 44 мин.
Усмань
02:02
02:04
1314 км.
1 д. 7 ч. 26 мин.
Грязи
Воронежские
03:00
03:30
1363 км.
1 д. 8 ч. 24 мин.
Мичуринск
Воронежский
04:20
04:23
1419 км.
1 д. 9 ч. 44 мин.
Рязань 2
08:21
08:47
1617 км.
1 д. 13 ч. 45 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:27
1798 км.
1 д. 16 ч. 51 мин.
