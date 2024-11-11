Маршрут следования поезда 146Э Москва — Назрань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Назрань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
02:23
02:28
181 км.
2 ч. 55 мин.
Ряжск 1
03:46
03:48
286 км.
4 ч. 18 мин.
Мичуринск
Воронежский
04:48
04:53
378 км.
5 ч. 20 мин.
Грязи
Воронежские
05:37
05:40
434 км.
6 ч. 9 мин.
Воронеж 1
07:22
08:05
537 км.
7 ч. 54 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:39
09:51
617 км.
10 ч. 11 мин.
Россошь
11:40
11:56
705 км.
12 ч. 12 мин.
Миллерово
14:53
14:54
856 км.
15 ч. 25 мин.
Каменская
15:56
15:58
922 км.
16 ч. 28 мин.
Лихая
16:23
16:33
941 км.
16 ч. 55 мин.
Шахтная
17:54
17:56
988 км.
18 ч. 26 мин.
Новочеркасск
18:30
18:32
1024 км.
19 ч. 2 мин.
Ростов
Главный
19:22
19:41
1062 км.
19 ч. 54 мин.
Тихорецкая
22:07
22:13
1217 км.
22 ч. 39 мин.
Кавказская
23:10
00:30
1275 км.
23 ч. 42 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
01:32
01:36
1340 км.
1 д. 2 ч. 4 мин.
Невинномысская
02:36
02:38
1417 км.
1 д. 3 ч. 8 мин.
Минеральные Воды
03:52
04:26
1521 км.
1 д. 4 ч. 24 мин.
Георгиевск
04:53
04:55
1548 км.
1 д. 5 ч. 25 мин.
Прохладная
05:48
05:50
1613 км.
1 д. 6 ч. 20 мин.
Котляревская
06:12
06:15
1627 км.
1 д. 6 ч. 44 мин.
Назрань
07:43
1698 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вот что за дичь такая, где я должна питаться все это время, пока еду в этом гребанном поезде? Почему нет вагона ресторана? Мне с собой что, 20 пачек доширака возить? Только за то, что персонал очень хороший поставлю вам 3.
Странные дела, что в таком поезде не было вагон ресторана. Хорошо что я запасливая, плюс в Воронеже и на Кавказской ходили в магазин, покупали еду. Персонал сказал что так решило руководство. Руководство если вы это читаете, попробуйте сами так проехать на сухом пайке.
Спасибо за отличную поездку персоналу поезда!! В вагонах очень чисто и уютно ехать, в туалете тоже чисто, мыло и бумага лежат на своих местах и по мере надобности дополняются. Не зря заплатила эти деньги.
В вагоне было много детей, постоянно орали, что-то не могли поделить, родителям вообще фиолетово, бегали по вагону, успокаивались только когда спали. Мне было жутко отвратительно и противно ехать в таком детском саду. Делайте при покупке билетов пометку где есть дети, чтобы можно было выбрать спокойный вагон без этого бедлама.