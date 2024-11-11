Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 571Э Махачкала — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Махачкала — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Махачкала
13:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кизилюрт
14:49
14:56
57 км.
1 ч. 19 мин.
Хасав-Юрт
15:29
15:32
80 км.
1 ч. 59 мин.
Гудермес
16:30
17:00
119 км.
3 ч. 0 мин.
Червленная
17:38
17:40
143 км.
4 ч. 8 мин.
Ищерская
18:58
19:00
209 км.
5 ч. 28 мин.
Моздок
19:45
19:47
247 км.
6 ч. 15 мин.
Прохладная
20:40
21:10
294 км.
7 ч. 10 мин.
Аполлонская
21:42
21:46
333 км.
8 ч. 12 мин.
Георгиевск
22:11
22:16
359 км.
8 ч. 41 мин.
Минеральные Воды
22:47
23:46
386 км.
9 ч. 17 мин.
Невинномысская
01:07
01:10
490 км.
11 ч. 37 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
02:08
02:13
567 км.
12 ч. 38 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
02:26
02:28
570 км.
12 ч. 56 мин.
Курганная
03:14
03:17
610 км.
13 ч. 44 мин.
Белореченская
04:50
05:30
667 км.
15 ч. 20 мин.
Хадыженская
06:46
06:54
715 км.
17 ч. 16 мин.
Туапсе
08:36
08:45
764 км.
19 ч. 6 мин.
Лазаревская
10:22
10:53
791 км.
20 ч. 52 мин.
Лоо
11:37
12:29
823 км.
22 ч. 7 мин.
Сочи
12:53
13:04
839 км.
23 ч. 23 мин.
Хоста
13:23
13:25
852 км.
23 ч. 53 мин.
Адлер
13:37
860 км.
1 д. 0 ч. 7 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Махачкала → Адлер Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Думала что будет что-то получше. ПО крайней мере в купе. А по итогу вышло так что была невыносимая жара в купе. Кондиционер еле работал.
Ехал в Анапу на плацкарте – назад тоже взяли плацкарт, потому что реально намного лучше ехать в жаркие страны не в купе. Купе очень душное, особенно если попадется старый вагон.
Отдыхающие не останавливаются и продолжают «отдыхать» и дальше в поезде. Это очень печально, потому что мешают другим нормально поспать. Проводница закрывает на все глаза.
Очень приличный поезд в своем направлении. Второй раз уже на нем ездил. Оба раза было все замечательно. Рекомендую.
Стоят биотуалеты, в вагоне работает кондиционер. Меня лично все устраивало во время поездки и каких-то недостатков и плохих моментов я не нашла.