Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 261Я Архангельск — Адлер.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
19:30
2 д. 8 ч. 52 мин.
04:22
54
Маршрут следования поезда 261Я Архангельск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
19:55
20:01
13 км.
0 ч. 25 мин.
Обозерская
21:53
22:23
122 км.
2 ч. 23 мин.
Емца
22:58
22:59
163 км.
3 ч. 28 мин.
Шелекса
23:17
23:18
182 км.
3 ч. 47 мин.
Плесецкая
23:38
23:44
202 км.
4 ч. 8 мин.
Пукса
23:55
23:57
213 км.
4 ч. 25 мин.
Шалакуша
00:29
00:30
255 км.
4 ч. 59 мин.
Няндома
01:23
01:38
317 км.
5 ч. 53 мин.
Бурачиха
01:58
01:59
334 км.
6 ч. 28 мин.
Вандыш
02:19
02:20
353 км.
6 ч. 49 мин.
Коноша 1
03:01
03:06
392 км.
7 ч. 31 мин.
Ерцево
03:27
03:29
413 км.
7 ч. 57 мин.
Вожега
04:00
04:02
449 км.
8 ч. 30 мин.
Харовская
04:56
04:58
507 км.
9 ч. 26 мин.
Сухона
05:43
05:45
562 км.
10 ч. 13 мин.
Вологда 1
06:12
06:32
592 км.
10 ч. 42 мин.
Данилов
08:51
09:25
706 км.
13 ч. 21 мин.
Ярославль
Главный
10:36
11:34
771 км.
15 ч. 6 мин.
Ростов
Ярославский
12:28
12:30
825 км.
16 ч. 58 мин.
Александров 1
14:06
14:08
923 км.
18 ч. 36 мин.
Рязань 2
19:15
19:41
1129 км.
23 ч. 45 мин.
Ряжск 1
21:11
21:15
1234 км.
1 д. 1 ч. 41 мин.
Богоявленск
21:58
22:00
1286 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Мичуринск
Воронежский
22:44
22:56
1326 км.
1 д. 3 ч. 14 мин.
Грязи
Воронежские
23:48
23:59
1382 км.
1 д. 4 ч. 18 мин.
Воронеж 1
02:05
02:50
1485 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:15
04:19
1565 км.
1 д. 8 ч. 45 мин.
Россошь
05:58
06:13
1653 км.
1 д. 10 ч. 28 мин.
Зайцевка
07:18
07:20
1718 км.
1 д. 11 ч. 48 мин.
Кутейниково
08:08
08:10
1755 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Миллерово
08:58
09:00
1810 км.
1 д. 13 ч. 28 мин.
Каменская
09:52
09:54
1876 км.
1 д. 14 ч. 22 мин.
Лихая
10:17
10:37
1895 км.
1 д. 14 ч. 47 мин.
Зверево
11:13
11:15
1911 км.
1 д. 15 ч. 43 мин.
Сулин
11:37
11:39
1926 км.
1 д. 16 ч. 7 мин.
Шахтная
12:15
12:17
1944 км.
1 д. 16 ч. 45 мин.
Новочеркасск
13:03
13:05
1980 км.
1 д. 17 ч. 33 мин.
Ростов
Главный
14:07
15:00
2018 км.
1 д. 18 ч. 37 мин.
Кущевка
16:06
16:08
2092 км.
1 д. 20 ч. 36 мин.
Сосыка-Ростовская
16:51
16:53
2142 км.
1 д. 21 ч. 21 мин.
Тихорецкая
17:28
17:31
2179 км.
1 д. 21 ч. 58 мин.
Кавказская
18:27
19:00
2237 км.
1 д. 22 ч. 57 мин.
Отрадо-Кубанская
19:34
19:36
2266 км.
2 д. 0 ч. 4 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
20:10
20:28
2299 км.
2 д. 0 ч. 40 мин.
Курганная
21:00
21:05
2339 км.
2 д. 1 ч. 30 мин.
Белореченская
22:07
22:42
2396 км.
2 д. 2 ч. 37 мин.
Хадыженская
23:53
00:01
2444 км.
2 д. 4 ч. 23 мин.
Туапсе
01:30
01:42
2493 км.
2 д. 6 ч. 0 мин.
Лазаревская
02:22
02:26
2520 км.
2 д. 6 ч. 52 мин.
Лоо
03:09
03:15
2552 км.
2 д. 7 ч. 39 мин.
Сочи
03:40
03:50
2568 км.
2 д. 8 ч. 10 мин.
Хоста
04:09
04:11
2581 км.
2 д. 8 ч. 39 мин.
Адлер
04:22
2589 км.
2 д. 8 ч. 52 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Все прошло хорошо. Получала кайф начиная от покупки билета и оканчивая сходом на землю на свой станции. Проводница вышка, поезд пушка. На улице была невыносимая жара, у нас на всю работал кондиционер и было вполне неплохо.
Посадил на этот поезд отца (ему 80 лет). После поездки спросил как доехал – тот восхищался тем что в вагоне было прохладно и был хороший туалет с бумагой)))))) Иногда для счастья не много нужно)))
Мне как всегда «везет» с попутчиками. Ехала компания молодых людей на отдых и начали отдыхать почти сразу как мы тронулись. Сколько им не делала замечание проводница, все равно они продолжали кутить до самого Адлера.
Поезд приличный и исправный. Кондиционер работал исправно. В вагоне было не жарко и на том спасибо. Ломался туалет, потом на одной из станций где стояли минут 40 – пришел работник починил – поехали дальше. Один раз закончилась вода в вагоне но потом на станции заправились.
Если чесно – думал будет хуже. Поначитался отзывов про этот поезд думал не доеду. Но все оказалось очень даже ничего. Приличный поезд. Чистый. Уборка на моей памяти делалась 2 раза, одна из них влажная.