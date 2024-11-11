Поезд 261Я Архангельск — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:30

Архангельск

2 д. 8 ч. 52 мин.

04:22

Адлер

54

Маршрут следования поезда 261Я Архангельск — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Архангельск — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Архангельск-Город

19:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Исакогорка

19:55

6 мин.

20:01

13 км.

0 ч. 25 мин.

Обозерская

21:53

30 мин.

22:23

122 км.

2 ч. 23 мин.

Емца

22:58

1 мин.

22:59

163 км.

3 ч. 28 мин.

Шелекса

23:17

1 мин.

23:18

182 км.

3 ч. 47 мин.

Плесецкая

23:38

6 мин.

23:44

202 км.

4 ч. 8 мин.

Пукса

23:55

2 мин.

23:57

213 км.

4 ч. 25 мин.

Шалакуша

00:29

1 мин.

00:30

255 км.

4 ч. 59 мин.

Няндома

01:23

15 мин.

01:38

317 км.

5 ч. 53 мин.

Бурачиха

01:58

1 мин.

01:59

334 км.

6 ч. 28 мин.

Вандыш

02:19

1 мин.

02:20

353 км.

6 ч. 49 мин.

Коноша 1

03:01

5 мин.

03:06

392 км.

7 ч. 31 мин.

Ерцево

03:27

2 мин.

03:29

413 км.

7 ч. 57 мин.

Вожега

04:00

2 мин.

04:02

449 км.

8 ч. 30 мин.

Харовская

04:56

2 мин.

04:58

507 км.

9 ч. 26 мин.

Сухона

05:43

2 мин.

05:45

562 км.

10 ч. 13 мин.

Вологда 1

06:12

20 мин.

06:32

592 км.

10 ч. 42 мин.

Данилов

08:51

34 мин.

09:25

706 км.

13 ч. 21 мин.

Ярославль
Главный

10:36

58 мин.

11:34

771 км.

15 ч. 6 мин.

Ростов
Ярославский

12:28

2 мин.

12:30

825 км.

16 ч. 58 мин.

Александров 1

14:06

2 мин.

14:08

923 км.

18 ч. 36 мин.

Рязань 2

19:15

26 мин.

19:41

1129 км.

23 ч. 45 мин.

Ряжск 1

21:11

4 мин.

21:15

1234 км.

1 д. 1 ч. 41 мин.

Богоявленск

21:58

2 мин.

22:00

1286 км.

1 д. 2 ч. 28 мин.

Мичуринск
Воронежский

22:44

12 мин.

22:56

1326 км.

1 д. 3 ч. 14 мин.

Грязи
Воронежские

23:48

11 мин.

23:59

1382 км.

1 д. 4 ч. 18 мин.

Воронеж 1

02:05

45 мин.

02:50

1485 км.

1 д. 6 ч. 35 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

04:15

4 мин.

04:19

1565 км.

1 д. 8 ч. 45 мин.

Россошь

05:58

15 мин.

06:13

1653 км.

1 д. 10 ч. 28 мин.

Зайцевка

07:18

2 мин.

07:20

1718 км.

1 д. 11 ч. 48 мин.

Кутейниково

08:08

2 мин.

08:10

1755 км.

1 д. 12 ч. 38 мин.

Миллерово

08:58

2 мин.

09:00

1810 км.

1 д. 13 ч. 28 мин.

Каменская

09:52

2 мин.

09:54

1876 км.

1 д. 14 ч. 22 мин.

Лихая

10:17

20 мин.

10:37

1895 км.

1 д. 14 ч. 47 мин.

Зверево

11:13

2 мин.

11:15

1911 км.

1 д. 15 ч. 43 мин.

Сулин

11:37

2 мин.

11:39

1926 км.

1 д. 16 ч. 7 мин.

Шахтная

12:15

2 мин.

12:17

1944 км.

1 д. 16 ч. 45 мин.

Новочеркасск

13:03

2 мин.

13:05

1980 км.

1 д. 17 ч. 33 мин.

Ростов
Главный

14:07

53 мин.

15:00

2018 км.

1 д. 18 ч. 37 мин.

Кущевка

16:06

2 мин.

16:08

2092 км.

1 д. 20 ч. 36 мин.

Сосыка-Ростовская

16:51

2 мин.

16:53

2142 км.

1 д. 21 ч. 21 мин.

Тихорецкая

17:28

3 мин.

17:31

2179 км.

1 д. 21 ч. 58 мин.

Кавказская

18:27

33 мин.

19:00

2237 км.

1 д. 22 ч. 57 мин.

Отрадо-Кубанская

19:34

2 мин.

19:36

2266 км.

2 д. 0 ч. 4 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

20:10

18 мин.

20:28

2299 км.

2 д. 0 ч. 40 мин.

Курганная

21:00

5 мин.

21:05

2339 км.

2 д. 1 ч. 30 мин.

Белореченская

22:07

35 мин.

22:42

2396 км.

2 д. 2 ч. 37 мин.

Хадыженская

23:53

8 мин.

00:01

2444 км.

2 д. 4 ч. 23 мин.

Туапсе

01:30

12 мин.

01:42

2493 км.

2 д. 6 ч. 0 мин.

Лазаревская

02:22

4 мин.

02:26

2520 км.

2 д. 6 ч. 52 мин.

Лоо

03:09

6 мин.

03:15

2552 км.

2 д. 7 ч. 39 мин.

Сочи

03:40

10 мин.

03:50

2568 км.

2 д. 8 ч. 10 мин.

Хоста

04:09

2 мин.

04:11

2581 км.

2 д. 8 ч. 39 мин.

Адлер

04:22

2589 км.

2 д. 8 ч. 52 мин.

Информация о поезде 261Я

Планируете поездку по маршруту Архангельск — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 261Я. Этот поезд отправляется со станции Архангельск в 19:30 и прибывает на конечную станцию Адлер в 04:22. Вся дорога занимает 2 д. 8 ч. 52 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 3 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 261Я

Количество остановок поезда:

54 станции

Самая длинная остановка:

58 мин. – станция Ярославль (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Виктория

    Все прошло хорошо. Получала кайф начиная от покупки билета и оканчивая сходом на землю на свой станции. Проводница вышка, поезд пушка. На улице была невыносимая жара, у нас на всю работал кондиционер и было вполне неплохо.

    Ответить
  2. Валентин Викторович

    Посадил на этот поезд отца (ему 80 лет). После поездки спросил как доехал – тот восхищался тем что в вагоне было прохладно и был хороший туалет с бумагой)))))) Иногда для счастья не много нужно)))

    Ответить
  3. Анна Владимировна

    Мне как всегда «везет» с попутчиками. Ехала компания молодых людей на отдых и начали отдыхать почти сразу как мы тронулись. Сколько им не делала замечание проводница, все равно они продолжали кутить до самого Адлера.

    Ответить
  4. Алина

    Поезд приличный и исправный. Кондиционер работал исправно. В вагоне было не жарко и на том спасибо. Ломался туалет, потом на одной из станций где стояли минут 40 – пришел работник починил – поехали дальше. Один раз закончилась вода в вагоне но потом на станции заправились.

    Ответить
  5. Гасан

    Если чесно – думал будет хуже. Поначитался отзывов про этот поезд думал не доеду. Но все оказалось очень даже ничего. Приличный поезд. Чистый. Уборка на моей памяти делалась 2 раза, одна из них влажная.

    Ответить
