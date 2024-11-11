Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 111В Воронеж — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
14:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Графская
14:39
14:41
34 км.
0 ч. 39 мин.
Усмань
15:01
15:04
56 км.
1 ч. 1 мин.
Грязи
Воронежские
15:40
16:14
105 км.
1 ч. 40 мин.
Мичуринск
Воронежский
17:08
17:20
161 км.
3 ч. 8 мин.
Богоявленск
18:02
18:04
201 км.
4 ч. 2 мин.
Александро-Невская
18:25
18:27
226 км.
4 ч. 25 мин.
Рязань 2
20:17
20:50
358 км.
6 ч. 17 мин.
Узуново
22:57
23:08
428 км.
8 ч. 57 мин.
Москва
Курский Вокзал
01:41
01:56
575 км.
11 ч. 41 мин.
Тверь
03:50
03:52
737 км.
13 ч. 50 мин.
Бологое-Московское
05:29
05:41
897 км.
15 ч. 29 мин.
Малая Вишера
07:50
07:52
1048 км.
17 ч. 50 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
11:10
1208 км.
21 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Добрый день. На протяжении всей поездки было немного душно, но форточка не открывалась. Понравилось то. Что нам выдали полностью новое постельное белье. У меня сложилось впечатление, что его ни разу еще не использовали.
Не знаю почему-то у нас не работал кондиционер и охлаждения не было на верхней полке было жарко и неприятно ехать.
Благодарю за замечательное путешествие, которое стало таким благодаря хорошей и слаженной работе персонала. Проводницы были просто молодцы. В вагоне старались поддерживать чистоту и порядок. При мне 2 раза делали влажную уборку. Я очень доволна.
Так себе – ездил на поездах и получше. Проводница почти всегда отсутствовала и где-то ходила по поезду.
Поезд вообще старый(((( Были очень хорошо слышны разговоры в соседних купе. Ощущение что стены сделаны вообще из катона или чего-то похожего.
Поезд нормальный. Поездка прошла отлично.