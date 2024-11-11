Маршрут следования поезда 235В Воронеж — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
15:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Грязи
Воронежские
16:41
16:46
103 км.
1 ч. 41 мин.
Мичуринск
Воронежский
17:36
17:41
159 км.
2 ч. 36 мин.
Богоявленск
18:18
18:20
199 км.
3 ч. 18 мин.
Рязань 2
20:20
21:03
357 км.
5 ч. 20 мин.
Тверь
02:23
02:25
699 км.
11 ч. 23 мин.
Вышний Волочек
03:30
03:31
815 км.
12 ч. 30 мин.
Бологое-Московское
04:03
04:15
858 км.
13 ч. 3 мин.
Окуловка
04:59
05:00
928 км.
13 ч. 59 мин.
Малая Вишера
05:49
05:50
1009 км.
14 ч. 49 мин.
Чудово-Московское
06:15
06:16
1052 км.
15 ч. 15 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:43
1168 км.
16 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень холодный вагон. Проводница была приветливая девушка, но в вагоне было по-настоящему прохладно. Проводница сказала что пока отопление еще рано включать и что это еще не холодно. Спасалась чаем и выводы сделала.
Обычный вагон, ничего такого. Проводник был хоть и молодым, но рассказал все хорошо, объяснил что куда и как. Даже непонятливым бабулям по несколько раз разжевал и из себя не вышел. Я прям зауважал парня. Хотя может быть он просто еще новичок.
Ехала с дочкой и сыном в Питер. Дочке 4, сыну 7. Всю дорогу развлекала как могла, уже думала что всё. Потом пришла проводница, принесла журналов с картинками и даже раскраску с карандашами. Сидели пол дороги рассматривали и рисовали. Спасибо большое!!!!!!
Обычный поезд как и все остальные. Ночью было не холодно, вентиляция исправна, из окон не дует. Поспать тоже удалось прекрасно. Ничего не мешало, ни поезд, ни пассажиры. Подолгу на станциях не залипает. Ехать можно.